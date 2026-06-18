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政院修法重懲毒駕！預防性吊照 致死、重傷終身禁考

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院會後記者會。經濟日報／余弦妙攝
行政院會後記者會。經濟日報／余弦妙攝

毒駕案件層出不窮，行政院今日再通過「道路交通處罰條例」、「毒品危害防制條例」修法草案，規定毒駕者將吊銷駕照且3年內不得再考領，毒駕致人重傷或死亡終身不得考照，並建立吸毒者預防性吊照機制，凡經警察機關確認吸食毒品屬實者，一律預防性吊銷駕照。

行政院日前拍板源頭嚇阻、強化查緝、重懲毒駕共14項因應策略，並陸續推出相關修法，繼日前通過刑法第185條之3修正草案等修法草案，全面加重毒駕罰責，依托咪酯類昨已被提升為一級毒品，製販運最重可處死刑，行政院今日也推出新一波修法。

行政院長卓榮泰指出，此次所提「毒品危害防制條例」的修法重點，是考量毒品檢驗技術的發展跟檢驗實效的要求，修正現行對於特定人員採驗方式僅限於尿液檢體規定，這次增列了唾液為採驗的種類，而強化第一線人員執法的工具，以毒駕零容忍的態度來嚴厲執法。

「道路交通管理處罰條例」修正方面，卓榮泰指出，修法將強化毒駕違規行為罰則、加重再犯高風險毒駕處罰，以及建立吸毒者預防性吊照管理機制。

修法重點包括加重毒駕、拒測行為處罰，增訂毒駕或拒絕毒測者，一律吊銷駕照，3年內不得考照；不論車輛屬何人所有，一律依法沒入車輛。毒駕累犯及致人重傷或死亡等相關嚴重情形，終身不得考照。

此外，建立吸毒者預防性吊照機制，凡經警察機關確認吸食毒品屬實者，一律預防性吊銷駕照，2年內不得考照，吊照期間再次違規上路，加重處罰，並一律依法沒入車輛，增訂毒駕同車乘客共同責任處罰，年滿18歲乘客，明知駕駛人施用毒品仍選擇搭乘，將被處以6000元至1萬5000元罰鍰。

卓榮泰說，修法送請立法院審議後，請法務部、交通部積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法程序，並與內政部警政署、衛福部等相關機關密切合作，完善毒駕聯防機制。他並預告，下一周「菸害防制法」再提報院會，進一步完善法治配套，展現政府打黑反毒的堅定決心，全力遏止不法。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

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