鳳梨釋迦風波惹議…賴總統稱美國才是最大市場 藍委批：農產品外銷不是選邊站

陸委會副主委梁文傑稱鳳梨釋迦是「仰中共鼻息的農產品」引發農民反彈，賴清德總統今表示，很多人以為中國是台灣農產品最大銷售國，但台灣農產品銷售最多國家是美國。對此，國民黨立委許宇甄批評，賴政府不能因為一個市場成長，就把其他重要市場當成可以放棄的選項，更不能把農民的生計變成政治路線的附屬品。

許宇甄指出，美國是重要市場，日本是重要市場，中國大陸同樣也是龐大且不能忽視的市場。真正符合農民利益的做法，不是把市場分成政治上的「可親近」與「不可碰觸」，而是想辦法讓臺灣農產品在所有可能的市場都能擴大出口、分散風險。農民要的是訂單、收入與穩定價格，不是政府用市場排名來替自己政策辯護。

許宇甄指出，政府宣稱美國成為最大農產外銷市場，很大程度是靠生鮮水果以外的加工品、水產品或特定高價值農產拉高總金額。但對於台東、屏東等中南部種植生鮮鳳梨釋迦的基層農民來說，美國因為航程過遠，根本無法消化大量鮮果。政府用總體宏觀的「美國市場第一」來幫鳳梨釋迦產銷失衡「滅火」，是在用冰冷的統計數字逃避特定作物農民正面臨的生計寒冬。

許宇甄強調，農產品外銷不是選邊站，而是拚市場、拚品質、拚通路。政府應該肯定農民的辛勞，設法幫他們找通路，而不是抹煞農民的辛勞。政府若真心照顧農民，就不該用政治標籤限縮臺灣農漁產品的出路。