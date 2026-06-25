會面臨處分？饒慶鈴視訊參加海峽論壇遭查處中 內政部曝最新進度

台東縣長饒慶鈴日前以預錄影片方式參加海峽論壇，陸委會函請主管機關內政部查處，內政部辦理中。對此，內政部政務次長董建宏表示，已在18日函示饒縣長提供相關資料說明，目前尚待回覆，後續才能與陸委會討論相關處分。

內政部今下午辦部務會報會後記者會，董建宏被問及饒慶鈴查處進度一事，他說，內政部已在6月18日，依據陸委會的函請，去函示饒縣長提供相關的資料說明，目前尚待饒縣長的回覆，後續將在饒縣長回覆後，再與陸委會進行討論。

至於饒慶鈴若查處結果出爐會面臨哪些處分？董建宏說，還是要看其事實是什麼，才能夠做其他的決策，現階段饒慶鈴還沒有回覆之前，「我們沒有辦法確認，因為我們還要再跟陸委會進行會商。」

媒體追問有無限期饒慶鈴多久內要回覆？董建宏表示，還是要待饒慶鈴回覆，原則上應是依據行政程序的相關規範進行。