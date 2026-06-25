鳳梨釋迦掀討論 政院：持續輔導農民往穩定市場發展

鳳梨釋迦銷售議題近期掀起討論。行政院發言人李慧芝今天說，中國是非常不穩定、具高風險的市場，農民需要可長期合作的貿易夥伴，才能穩定發展與收益，因此會持續輔導農民往穩定市場發展。

台東縣長饒慶鈴日前以預錄影片方式參加海峽論壇，陸委會擬以違反兩岸人民關係條例請內政部查處，饒慶鈴則以鳳梨釋迦有95%以上銷往中國，宣稱要替鳳梨釋迦請命。陸委會副主委梁文傑說，鳳梨釋迦台灣人幾乎都不吃，產量大多依賴中共採購，完全仰賴中共鼻息等，引發外界討論。

行政院今天舉行院會後記者會，媒體詢問農業部至今是否仍鼓勵鳳梨釋迦廢園轉作、以及梁文傑是否失言。李慧芝回應，梁文傑已作過充分說明，並向感到不舒服的農民與喜愛鳳梨釋迦的民眾表達歉意。

李慧芝說，仍要強調，中國是非常不穩定、具高風險的市場，包括鳳梨釋迦、鳳梨、石斑魚過去也都突然被中國禁止，農民需要長期可依賴、可合作的貿易夥伴，才能穩定農業發展與農民收益，因此會持續輔導農民往穩定市場發展，這也才是真正對農民有利、對台灣農業發展有幫助的方式。

農業部次長黃昭欽補充，農民需要長期穩定市場，因此自民國111年以來，農業部持續協助調整產業結構，以多元方式輔導農民，包括外銷獎勵、多元通路行銷、多元加工、廢園轉作、農作物保險理賠等，不希望因市場縮減、或不可預期開放等「忽大忽小」因素，造成農民權益受損。

針對鳳梨釋迦廢園轉作成果，黃昭欽說，115年持續辦理，自111年至114年，已累計廢園556公頃。

此外，媒體詢問，中國日前舉行海峽論壇，台灣有5組農業團體與中國簽約，陸委會要求農業部查處，目前進度為何。黃昭欽表示，若兩岸企業間正常交往合作，農業部持鼓勵態度，但基於兩岸人民關係條例第33條之1規定，對於與有政治目的相關機關、團體簽約部分，會依據相關法規辦理，目前已經要求團體說明，但還沒得到回應。

兩岸人民關係條例第33條之1規定，台灣地區人民、法人、團體或其他機構，非經各主管機關許可，不得與大陸地區黨務、軍事、行政、具政治性機關、團體或涉及對台政治工作、影響國家安全或利益的機關、團體進行任何形式合作行為。也不得與大陸地區人民、法人、團體或其他機構，進行涉及政治性內容合作行為。