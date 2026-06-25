批民進黨扣帽 鄭麗文：連水果都成中共同路人

陸委會副主委梁文傑「台灣人幾乎不吃鳳梨釋迦」的說法引發爭議，國民黨主席鄭麗文昨赴台東主持任內首場行動中常會，以行動力挺台東縣長饒慶鈴及鳳梨釋迦、芒果等水果。鄭麗文痛批梁文傑的說法，不但不了解鳳梨釋迦產業，也傷害台東農民感情。

鄭麗文說，鳳梨釋迦明明就是土生土長台灣的水果，偏偏被陸委會嫌棄、抹黑；陸委會「扣帽子」的，不只有政治人物，包括陸配、網紅、學者，現在「連水果都要被當作中共同路人」，有無天理？

鄭麗文說，台灣是靠對外貿易的經濟體系，光靠台灣市場，怎能養活大家？台灣水果若只著眼台灣市場，如何賺大錢？農產品需拓展海外市場，鳳梨釋迦是台東最具代表性的特色水果之一，透過兩岸交流爭取市場，有助農民收益，也能創造更多合作契機。

「不要看不起台東，不要覺得台東好欺侮。」鄭麗文也為參加大陸海峽論壇遭到查處的饒慶鈴抱不平；她說，饒縣長為鳳梨釋迦行銷、爭取市場，卻被政治追殺、刁難與找麻煩，「我們還是一個自由民主的國家嗎？」「沒憑沒據，沒有法律基礎，就可以這樣抹黑造謠打壓嗎？」

鄭麗文指政府眼見鳳梨釋迦一事釀成重大危機，又炒作一個新聞，宣傳台灣芒果可以賣到巴黎，真的是捨近求遠，根本是「杯水車薪」。她說，放著「厝邊」這麼大的市場不要卻遠渡重洋，「這麼小的市場是否夠農友吃穿？根本是侮辱台灣人的智商，侮辱農友的智商」。

國民黨文傳會主委陳以信也說，梁文傑「東廠心態」對饒慶鈴等人不當威嚇，才是對百萬農民最冷酷無情的對待。

對於梁文傑承諾買一千支鳳梨釋迦冰棒謝罪，大陸國台辦發言人張晗昨反酸稱，民進黨政客高高在上，自以為是，不知民間疾苦，道歉並不能平息農漁民的怒火，也挽回不了失去的人心。

昨天下午主持中常會前，鄭麗文到台東縣政府參加夏雪芒果行銷記者會，品嘗以整顆夏雪芒果製成的芒果冰，大讚非同凡響，她說，冰品保留完整果肉與天然風味，展現台東農產品的高品質，台灣農業應朝精品化、高附加價值方向發展，透過品牌化與特色化，與國際市場形成區隔，提升農民收益。

饒慶鈴說，縣府樂見更多台東優質農產品走向國際市場，為農民創造更高經濟效益。

台灣愛文芒果首次外銷法國，每公斤售價折合新台幣超過二千一百元，據了解，近期也將在英國超市上架。農業部長陳駿季昨表示，今年有望銷往歐盟的廿七個國家，芒果外銷量總量有望較去年成長約二點五倍。

蕭美琴：不容中共定義我們是誰

副總統蕭美琴日前接受美國大紀元時報「美國思想領袖」節目專訪，內容於廿四日播出。她表示，正如美國及全球許多國家一再強調台海的和平與穩定，是全球繁榮不可或缺的一環，「維持現狀」是這個區域所有利害關係者之間的最大公約數，這個獲得美國及區域內其他國家支持的地緣政治現狀，讓印太地區數十年來得以持續成長與繁榮，並維持區域的和平與穩定。

至於中國共產黨將蕭美琴列為「台獨頑固分子」，蕭美琴說，中國將她列為「台獨頑固分子」，並以她與美國人合作為由實施制裁，這也是中國惱怒的另一個原因。她強調，「我們絕不容許由中國共產黨來定義我們是誰」。