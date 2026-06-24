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鄭麗文赴台東力挺夏雪芒果 饒慶齡：中央若願意也可幫忙拚外銷

聯合報／ 記者尤聰光王昭月／台東即時報導
國民黨主席鄭麗文今為台東雪芒果站台，大啖芒果冰後讚不絕口。記者尤聰光／攝影
國民黨主席鄭麗文今為台東雪芒果站台，大啖芒果冰後讚不絕口。記者尤聰光／攝影

台東鳳梨釋迦近日因海峽論壇而受到關注，台東縣政府今午為轄內另項被譽為「芒果界LV」的夏雪芒果慶豐收，獲國民黨主席鄭麗文到場力挺，縣長饒慶齡意有所指表示，夏雪芒果珍稀，內銷就不夠，但中央政府若願意，也可幫忙夏雪拚外銷

台東縣府今午舉辦「夏雪豐收・香甜大賣」記者會，邀國民黨主席鄭麗文到場大啖由整顆夏雪芒果製成的芒果冰，鄭麗文吃了一口驚呼，「有果肉耶」，「口感非常綿密，是夏雪本尊嗎」？

鄭麗文品嚐夏雪芒果冰後大讚「非同凡響」，它跟其他水果冰不一樣，因為是原汁原味，且以整個芒果做成，這種二級加工產品因為沒加糖，愈吃身材愈好，是冰品中最健康的，且又風味十足，台灣農業應朝精品化發展，拉開市場差異，提高農民收益。

她並形容，夏雪芒果產量稀少，入口酸中帶甜，甜中帶酸，如初戀般的滋味。她也邀請民眾暑假到台東旅遊，品嚐在地特色水果，帶動地方觀光與農產經濟。

饒慶鈴表示，夏雪芒果是由土芒果、愛文與金煌等品種培育而成，品種嬌貴，不好栽培，產季在五、六月，剛好是鳳梨釋迦的產季空檔。目前全台芒果產量約9.2萬公噸，台東夏雪芒果種植面積約200公頃，占比僅1.7%，內銷都不夠。

她指出，夏雪芒果是目前價格最高的芒果品種之一，今年迎來豐收，希望未來中央能協助推動外銷，讓台東精品農產走向國際。

國民黨主席鄭麗文認為，台灣農特產應像夏雪芒果一樣， 走精品化，右為議長吳秀華。記者尤聰光／攝影
國民黨主席鄭麗文認為，台灣農特產應像夏雪芒果一樣， 走精品化，右為議長吳秀華。記者尤聰光／攝影

饒慶齡 芒果 鄭麗文 台東 外銷

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