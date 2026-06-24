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影／梁文傑酒店爭議 陳瑩：來電有抗議有加油 還有問冰棒哪買？

攝影中心／ 記者杜建重／即時報導
陸委會副主委梁文傑22日針對「鳳梨釋迦是台灣人幾乎不吃」的說法公開致歉，陳瑩（圖）下午在立院說明表示，梁文傑已經站出來道歉，而且花了十幾萬買了鳳梨釋迦果肉冰棒，也預訂了一百箱的鳳梨釋迦，這個都已經是展現最大的誠意。記者杜建重／攝影
陸委會副主委梁文傑22日針對「鳳梨釋迦是台灣人幾乎不吃」的說法公開致歉，陳瑩（圖）下午在立院說明表示，梁文傑已經站出來道歉，而且花了十幾萬買了鳳梨釋迦果肉冰棒，也預訂了一百箱的鳳梨釋迦，這個都已經是展現最大的誠意。記者杜建重／攝影

陸委會副主委梁文傑22日針對「鳳梨釋迦是台灣人幾乎不吃」的說法公開致歉，民進黨立委陳瑩提及「少去一次酒店就能買很多釋迦」，引發後續爭議。梁文傑昨天深夜表示，他和陳瑩委員是好朋友，拜託大家不要再有任何責難。

針對近日有許多人打電話到陳瑩服務處抗議陳瑩所提的「酒店」的說詞，陳瑩下午在立法院提出說明。

陳瑩表示，服務處或國會辦公室確實有接到民眾打來抗議，但也有打來肯定加油的，還有人打來問說鳳梨釋迦果肉冰棒哪裡買？這一切的發展，基本上都是好的。台灣本來就是一個自由民主的國家，大家都有發表意見的權利，身為民意代表就是要虛心傾聽。

另外，針對有網友發現梁文傑在道歉那天，雙手放在口袋，是否會有不禮貌的感覺？

陳瑩說，她自己也有問梁文傑平常是不是有習慣把手放在口袋？梁文傑自己想了想回她說，「對哦，平常好像講話手就是會插在口袋裡」。

對此，陳瑩表示，如果看一個人不順眼，不管那個人手放在哪裡，都是不對的。即便我跟他就是朋友，虧他一句，我也是會被出征，所以每個人都有各自欣賞或不欣賞的人，這個就不要太吹毛求疵了。

陳瑩最後表示，其實梁文傑已經站出來道歉，而且他也誠意滿滿自掏腰包，花了十幾萬買了鳳梨釋迦果肉冰棒，也預訂了一百箱的鳳梨釋迦，這個其實都已經是展現最大的誠意，相信台東的農民都會買單。

民進黨立委陳瑩（圖）提及陸委會副主委梁文傑「少去一次酒店就能買很多釋迦」引發後續爭議。陳瑩下午在立法院說明表示，辦公室確實有接到民眾打來抗議，但也有打來肯定加油，還有人打來問說鳳梨釋迦果肉冰棒哪裡買？身為民意代表，就是要虛心傾聽。記者杜建重／攝影
民進黨立委陳瑩（圖）提及陸委會副主委梁文傑「少去一次酒店就能買很多釋迦」引發後續爭議。陳瑩下午在立法院說明表示，辦公室確實有接到民眾打來抗議，但也有打來肯定加油，還有人打來問說鳳梨釋迦果肉冰棒哪裡買？身為民意代表，就是要虛心傾聽。記者杜建重／攝影

陳瑩 梁文傑 陸委會 鳳梨釋迦 酒店

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影／酒店說引爭議 陳瑩：來電有抗議、有加油、還有問冰棒哪買?

陸委會副主委梁文傑22日針對「鳳梨釋迦是台灣人幾乎不吃」的說法公開致歉，民進黨立委陳瑩提及「少去一次酒店就能買很多釋迦」，引發後續爭議。梁文傑昨天深夜表示，他和陳瑩委員是好朋友，拜託大家不要再有任何責難。

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