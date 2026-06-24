陳以信：梁文傑撇上酒家 東廠心態才是對百萬農民最無情對待

陸委會副主委梁文傑「鳳梨釋迦是台灣人幾乎不吃」發言引發批評，民進黨台東縣長參選人陳瑩虧梁文傑，「少去一次酒店，就可以買很多釋迦」。梁文傑則稱，「我八百年沒去過了。」國民黨文傳會主委陳以信表示，從鳳梨釋迦到愛上酒家已模糊焦點，陸委會與梁文傑東廠心態對台東縣長饒慶鈴等人不當威嚇，才是對百萬農民最冷酷無情的對待。

陳以信在臉書貼文表示，梁文傑是民進黨學運幕僚世代出身，年輕時風流倜黨會上酒家。當年我也在立法院當助理就有耳聞，而且聽說愛上酒家的還遠不只他一人。

陳以信表示，現在因他在鳳梨釋迦事件上連串失言，而被同黨立委陳瑩拿出來奚落，其實他也怨不得人，因為陳瑩說的話是實話。反而梁文傑對鳳梨釋迦產銷所說的話，中間很多錯誤不是實話。甚至他最新為自己辯解說「八百年沒去酒店」，如果他說八年沒去可能還是實話，但他卻說八百年沒去就鐵定不是實話。而不是實話就是謊話，換言之梁文傑等於是用一個謊話，企圖來圓一堆謊話。

陳以信表示，其實從鳳梨釋迦到愛上酒家，這事已被綠營模糊焦點，忘記事件起於陸委會對兩岸交流的過度管制，起於對台東縣長饒慶鈴僅在海峽論壇發佈推銷影片的不當威嚇。甚至陸委會矛頭還指向南投縣長許淑華，對南投縣農會人員與對岸簽契作都要法辦。陸委會與梁文傑閘刀下所流露的東廠心態，才是對台灣百萬農民最冷酷無情的對待。

陳以信表示，尤其背後成因更來自長期的政府失靈，五年前時任農委會主委陳吉仲，就已承諾要分散鳳梨釋迦的外銷市場。承諾以運費補助要拓銷大陸以外新興市場，目標量5000公噸，包括香港1800公噸、日本1000公噸、馬來西亞950公噸、新加坡650公噸、中東300公噸、美加地區250公噸及印尼50公噸。結果五年過去，成為一場幻夢。

陳以信表示，如今對比數噸台南愛文芒果賣到法國巴黎，得到前總統蔡英文大加稱讚，數千噸台東鳳梨釋迦賣到對岸卻有人要被法辦，請問梁文傑那句「放心」，到底是要放誰的心呢？