聽新聞
0:00 / 0:00

冷眼集／青鳥失控 民進黨恐遭反噬

聯合報／ 本報記者蔡晉宇

陸委會副主委梁文傑引發的「鳳梨釋迦之亂」，在民進黨立委陳瑩邀請一起支持農產品，眼看就要下台階落幕；豈料，陳瑩一句「酒店哏」的玩笑話，竟遭綠營支持者「青鳥」出征，讓風波再添案外案。青鳥愛民進黨的出發點或許單純，但近年來激進的舉措，到頭來反而都害了民進黨。

綠營支持者有組織地激進化，始作俑者非賴政府莫屬，二○二四年賴總統上台後，為了因應朝小野大的國會局面，眼看在立法院內票數不如人，無法阻擋在野推動的國會改革相關法案，索性號召民粹青鳥上街，以外部力量對在野國會多數施壓。

民進黨號召青鳥容易，卻無法掌控其側翼不受控的本質，到了大罷免時期就嚐到了惡果。青鳥們扮演了自走砲角色，成了大罷免主力，哪怕民進黨內有不少謹慎以對的聲浪，卻仍被青鳥牽著走，不得不進場支持；最終潮水退了，卅二比○的結果證明了，青鳥創造的聲量只是海市蜃樓，而非主流民意。

青鳥誤事再一樁，是民進黨台北市長參選人沈伯洋出場之時，綠營側翼極盡吹捧，沈伯洋不過剪了個新髮型，青鳥們大讚像張孝全、木村拓哉、張凌赫、裴勇俊等，極盡吹捧反而造成反效果，嚇跑了中間選民，連沈伯洋本人都要親自出面替這場自家人發起的造神運動打圓場。

民進黨號召青鳥，從一開始的「狗搖尾巴」，到後來已有「尾巴搖狗」趨勢。青鳥側翼反客為主，如今陳瑩被出征，無疑又是一起綠營激進支持者不受控案例。解鈴還須繫鈴人，民進黨若要有效約制青鳥，不再失控到處出征，恐怕還得從自身做起，別和在野處處針鋒相對，才有好的示範效果。

青鳥 民進黨 陳瑩

延伸閱讀

【重磅快評】少去酒店換釋迦 梁文傑傷害的何止是農民

早幫賣過2萬斤鳳梨釋迦？蔣萬安反酸綠委：不是接近選舉才幫宣傳

失言道歉 梁文傑買1千支鳳梨釋迦冰謝罪

虧梁文傑「少去酒店可多買釋迦」挨批 陳瑩：大家都很熟啦

相關新聞

鳳梨釋迦案外案！陳瑩虧梁文傑上酒店 遭青鳥出征罵她「票太多」

陸委會副主委梁文傑引發的「鳳梨釋迦之亂」上演案外案，民進黨立委陳瑩前天邀請梁文傑吃鳳梨釋迦冰棒大和解，卻因一句「少去酒店就能買很多（鳳梨釋迦）」遭青鳥出征。陳瑩昨再打圓場，稱大家都很熟，她只是開玩笑。但國民黨立委王鴻薇批評，民進黨側翼眼裡只有政治、只有選舉、只有抗中保台，根本沒有要照顧台灣的農民。

福建號航經台海 國防部空拍監控

國軍自本周一起展開五天四夜的「立即備戰操演」，國防部昨晚表示，中共福建號航空母艦（CV-18），昨天航經台灣海峽。國防部公布福建號的空拍照片，強調國軍運用聯合情監偵手段嚴密監控。

柯建銘、柯文哲同台「藍綠、綠白都要合作」

民眾黨前立委吳春城昨天舉辦新書發表會，邀請民眾黨前主席柯文哲、民進黨立委柯建銘同台，外界好奇綠白兩黨是否將有合作機會。柯文哲受訪時表示，自己跟柯建銘本來就是好朋友；柯建銘則說，藍綠要合作，綠白也要合作。

冷眼集／青鳥失控 民進黨恐遭反噬

陸委會副主委梁文傑引發的「鳳梨釋迦之亂」，在民進黨立委陳瑩邀請一起支持農產品，眼看就要下台階落幕；豈料，陳瑩一句「酒店哏」的玩笑話，竟遭綠營支持者「青鳥」出征，讓風波再添案外案。青鳥愛民進黨的出發點或許單純，但近年來激進的舉措，到頭來反而都害了民進黨。

鄭麗文自認：在美投下深水炸彈

國民黨主席鄭麗文結束訪美，昨接受網路專訪時指出，此趟訪美投下一顆深水炸彈，讓美方開始對她提出的和平主張腦力激盪，所以此行已達成她的目的，且比原本設定目標高很多。唐湘龍聞言驚呼：「你哪來那麼大自信？」鄭回答：「因為沒辦法告訴你，我見了哪些人啊！」

韓國瑜訪美：台積電是那滴奶油

立法院長韓國瑜率跨黨派立委展開訪美行程，廿二日抵達美國亞利桑那州鳳凰城。韓國瑜致詞妙喻，台積電和生醫中心是台灣產業的「那滴奶油」，這滴奶油已選擇在鳳凰城落地，後續眾多台灣產業將如同被吸引的螞蟻，前往鳳凰城尋求發展。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。