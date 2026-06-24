冷眼集／青鳥失控 民進黨恐遭反噬

陸委會副主委梁文傑引發的「鳳梨釋迦之亂」，在民進黨立委陳瑩邀請一起支持農產品，眼看就要下台階落幕；豈料，陳瑩一句「酒店哏」的玩笑話，竟遭綠營支持者「青鳥」出征，讓風波再添案外案。青鳥愛民進黨的出發點或許單純，但近年來激進的舉措，到頭來反而都害了民進黨。

綠營支持者有組織地激進化，始作俑者非賴政府莫屬，二○二四年賴總統上台後，為了因應朝小野大的國會局面，眼看在立法院內票數不如人，無法阻擋在野推動的國會改革相關法案，索性號召民粹青鳥上街，以外部力量對在野國會多數施壓。

民進黨號召青鳥容易，卻無法掌控其側翼不受控的本質，到了大罷免時期就嚐到了惡果。青鳥們扮演了自走砲角色，成了大罷免主力，哪怕民進黨內有不少謹慎以對的聲浪，卻仍被青鳥牽著走，不得不進場支持；最終潮水退了，卅二比○的結果證明了，青鳥創造的聲量只是海市蜃樓，而非主流民意。

青鳥誤事再一樁，是民進黨台北市長參選人沈伯洋出場之時，綠營側翼極盡吹捧，沈伯洋不過剪了個新髮型，青鳥們大讚像張孝全、木村拓哉、張凌赫、裴勇俊等，極盡吹捧反而造成反效果，嚇跑了中間選民，連沈伯洋本人都要親自出面替這場自家人發起的造神運動打圓場。

民進黨號召青鳥，從一開始的「狗搖尾巴」，到後來已有「尾巴搖狗」趨勢。青鳥側翼反客為主，如今陳瑩被出征，無疑又是一起綠營激進支持者不受控案例。解鈴還須繫鈴人，民進黨若要有效約制青鳥，不再失控到處出征，恐怕還得從自身做起，別和在野處處針鋒相對，才有好的示範效果。