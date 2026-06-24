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釋迦之亂…陳瑩虧梁文傑 遭青鳥出征 罵她「票太多」

聯合報／ 記者蔡晉宇黃婉婷陳柄亦楊正海林佳彣／台北報導
民進黨立委陳瑩（左）日前邀請陸委會副主委梁文傑（右）品嚐台東鳳梨釋迦冰棒，隨後梁文傑表示自己認購一千支，對於外界質疑恐用公帑，梁文傑23日晚間澄清是自己花錢。 記者蘇健忠／攝影
民進黨立委陳瑩（左）日前邀請陸委會副主委梁文傑（右）品嚐台東鳳梨釋迦冰棒，隨後梁文傑表示自己認購一千支，對於外界質疑恐用公帑，梁文傑23日晚間澄清是自己花錢。 記者蘇健忠／攝影

陸委會副主委梁文傑引發的「鳳梨釋迦之亂」上演案外案，民進黨立委陳瑩前天邀請梁文傑吃鳳梨釋迦冰棒大和解，卻因一句「少去酒店就能買很多（鳳梨釋迦）」遭青鳥出征。陳瑩昨再打圓場，稱大家都很熟，她只是開玩笑。但國民黨立委王鴻薇批評，民進黨側翼眼裡只有政治、只有選舉、只有抗中保台，根本沒有要照顧台灣的農民。

梁文傑日前在記者會上提到「鳳梨釋迦是台灣人幾乎不吃、完全仰中共鼻息的農產品」，引發各界批評。代表民進黨參選台東縣長的陳瑩，前天邀梁文傑品嚐台東鳳梨釋迦冰棒，梁向農民致歉，並承諾買一千支鳳梨釋迦冰棒謝罪。原以為事件就此落幕，但陳瑩虧他「少去一次酒店，就可以買很多」再引發爭議。

大批綠營支持者青鳥湧入陳瑩社群媒體留言批評「自以為幽默，嫌票太多嗎？」梁文傑則在Threads發文並說：「放心，我八百年沒去過了。」

陳瑩在立法院受訪指出，希望大家把討論酒店的熱情和精神，拿來買鳳梨釋迦跟相關產品，才能真正解決農民問題，農民也會更開心。她並再次感謝梁文傑買了一千支鳳梨釋迦冰棒，給陸委會人員一起享用。

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，這是陳瑩、梁文傑兩人氣氛太嗨才出現的額外插曲，無傷大雅；他還開玩笑說，梁文傑也說「幾百年沒去了」，應該省了不少錢，民進黨立委林楚茵（梁妻）會很開心。

不過，王鴻薇表示，請民進黨中央出來說一說，「陳瑩說的有問題嗎？要把她給換掉嗎？陳瑩犯了什麼天條，讓青鳥出征成這樣？」王鴻薇還說，行政院前院長蘇貞昌曾買牛肉麵道歉，卻是用納稅人的錢埋單，所以梁文傑有必要交代，冰棒的錢是誰付的？

此外，陳瑩昨也喊話台北市長蔣萬安：「什麼時候要來買一些（鳳梨釋迦）？」蔣萬安表示，北市府早在二○二三年就選定車站宣傳行銷台東的鳳梨釋迦，當時就已經賣出了兩萬斤；去年市府也再次宣傳行銷台東鳳梨釋迦，而且賣出超過了預期，還再加碼，所以絕對不是選在這個時間點，接近選舉才來幫忙宣傳行銷。

陳瑩 青鳥 鳳梨

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