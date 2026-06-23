快訊

開業30年的新光三越台南中山店傳10月熄燈 百貨回應：本周對外說明

聽新聞
0:00 / 0:00

藍委質疑農產品採購錢誰出 梁文傑：當然自己出錢

中央社／ 台北23日電

國民黨籍立委王鴻薇今天表示，陸委會副主委梁文傑失言，透過採購鳳梨釋迦冰棒對農民致歉，有必要交代錢是不是自掏腰包；梁文傑回應，當然自己出錢。

台東縣長饒慶鈴日前以預錄影片方式參加海峽論壇，陸委會擬以違反兩岸人民關係條例由內政部查處。饒慶鈴強調，鳳梨釋迦有95%以上銷往中國大陸，要替鳳梨釋迦請命。

梁文傑日前在陸委會例行記者會上表示，鳳梨釋迦台灣人幾乎不吃、幾乎沒有內銷市場，這是仰中共鼻息的農產品。該番言論掀起熱議，外界認其失言；梁文傑後來允諾採購鳳梨釋迦冰棒、鳳梨釋迦禮盒試圖滅火爭議。

王鴻薇今天在立法院受訪時質疑，梁文傑這麼重大的失言風波，要跟農民道歉買鳳梨釋迦冰棒，梁文傑有必要交代，採購的錢到底是誰出的，「是他自己掏腰包呢？還是用納稅人的錢？要搞清楚」。

梁文傑今晚透過社群發文回應，「我要買什麼當然是我自己出錢，要支持農民怎麼可能用政府的特支費？無不無聊」。

梁文傑 饒慶鈴 鳳梨

延伸閱讀

失言道歉 梁文傑買1千支鳳梨釋迦冰謝罪

【重磅快評】少去酒店換釋迦 梁文傑傷害的何止是農民

虧梁文傑「少去酒店可多買釋迦」挨批 陳瑩：大家都很熟啦

早幫賣過2萬斤鳳梨釋迦？蔣萬安反酸綠委：不是接近選舉才幫宣傳

相關新聞

虧梁文傑「少去酒店」 陳瑩遭青鳥出征：嫌票太多嗎？

陸委會副主委梁文傑日前一句「鳳梨釋迦台灣人幾乎不吃、仰中共鼻息」引發爭議，還被民進黨立委陳瑩虧「少去一次酒店就可買很多鳳梨釋迦」；但陳瑩一番話竟引發案外案，不少綠營支持者「青鳥」從昨天開始到Threads、陳瑩臉書出征，還嗆「自以為幽默，嫌票太多嗎？」

國民黨首場行動中常會移師台東 鄭麗文將以行動力挺饒慶鈴

台東縣長饒慶鈴近日因海峽論壇及鳳梨釋迦事件受關注，國民黨黨中央所規畫的第一場行動中常會恰巧也是從台東啟動。台東縣黨部表示，中央常務委員會第17次會議明天下午將在台東舉辦，黨主席鄭麗文將到場主持會議，縣長饒慶鈴及縣長提名人、議長吳秀華及鄉鎮長提名人都會出席活動，全力輔選黨籍參選人。

遭質疑恐用公帑花錢買鳳梨釋迦冰棒 梁文傑澄清：自己出錢

陸委會副主委梁文傑日前稱「鳳梨釋迦是台灣人幾乎不吃」，引發各界議論，他承諾買一千支鳳梨釋迦冰棒謝罪。國民黨立委王鴻薇質疑梁文傑買冰棒的費用來源，梁文傑對此回應，當然是自己出錢。

陳瑩社群慘遭側翼出征 王鴻薇：民進黨眼裡只有政治

民進黨台東縣長參選人陳瑩昨天邀請陸委會副主委梁文傑一起享用鳳梨釋迦冰棒時，陳瑩說，「少去一次酒店可以買很多」，慘遭綠營側翼出征，對此，國民黨立委王鴻薇表示，民進黨側翼你們的眼裡只有政治、只有選舉、只有抗中保台，根本沒有要照顧台灣的農民。

虧梁文傑「少去酒店可多買釋迦」挨批 陳瑩：大家都很熟啦

陸委會副主委梁文傑稱「鳳梨釋迦台灣人幾乎不吃」引發台東農民不滿，昨日特別同框民進黨立委陳瑩吃鳳梨釋迦冰棒，並允諾要買農產品謝罪，未料陳瑩脫口虧他「少去一次酒店就可以買很多釋迦」被炎上。陳瑩指出，梁文傑已回應800年沒去「那邊」了，她也絕對相信他，強調大家都很熟，就是開個玩笑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。