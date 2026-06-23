藍委質疑農產品採購錢誰出 梁文傑：當然自己出錢

國民黨籍立委王鴻薇今天表示，陸委會副主委梁文傑失言，透過採購鳳梨釋迦冰棒對農民致歉，有必要交代錢是不是自掏腰包；梁文傑回應，當然自己出錢。

台東縣長饒慶鈴日前以預錄影片方式參加海峽論壇，陸委會擬以違反兩岸人民關係條例由內政部查處。饒慶鈴強調，鳳梨釋迦有95%以上銷往中國大陸，要替鳳梨釋迦請命。

梁文傑日前在陸委會例行記者會上表示，鳳梨釋迦台灣人幾乎不吃、幾乎沒有內銷市場，這是仰中共鼻息的農產品。該番言論掀起熱議，外界認其失言；梁文傑後來允諾採購鳳梨釋迦冰棒、鳳梨釋迦禮盒試圖滅火爭議。

王鴻薇今天在立法院受訪時質疑，梁文傑這麼重大的失言風波，要跟農民道歉買鳳梨釋迦冰棒，梁文傑有必要交代，採購的錢到底是誰出的，「是他自己掏腰包呢？還是用納稅人的錢？要搞清楚」。

梁文傑今晚透過社群發文回應，「我要買什麼當然是我自己出錢，要支持農民怎麼可能用政府的特支費？無不無聊」。