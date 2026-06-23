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遭質疑恐用公帑花錢買鳳梨釋迦冰棒 梁文傑澄清：自己出錢

聯合報／ 記者陳湘瑾廖士鋒／即時報導
民進黨立委陳瑩（左）日前邀請陸委會副主委梁文傑（右）品嚐台東鳳梨釋迦冰棒，隨後梁文傑表示自己認購一千支，對於外界質疑恐用公帑，梁文傑23日晚間澄清是自己花錢。記者蘇健忠／攝影
民進黨立委陳瑩（左）日前邀請陸委會副主委梁文傑（右）品嚐台東鳳梨釋迦冰棒，隨後梁文傑表示自己認購一千支，對於外界質疑恐用公帑，梁文傑23日晚間澄清是自己花錢。記者蘇健忠／攝影

陸委會副主委梁文傑日前稱「鳳梨釋迦是台灣人幾乎不吃」，引發各界議論，他承諾買一千支鳳梨釋迦冰棒謝罪。國民黨立委王鴻薇質疑梁文傑買冰棒的費用來源，梁文傑對此回應，當然是自己出錢。

台東縣長饒慶鈴日前以預錄影片方式參與海峽論壇，行銷台東農產品，但遭梁文傑在記者會上以上述說法回應，掀起輿論風波。民進黨立委、台東縣長參選人陳瑩22日與梁文傑一起享用鳳梨釋迦冰棒，不僅梁文傑現場道歉，陳瑩還說，「少去一次酒店可以買很多」，引起外界關注。

而國民黨立委王鴻薇指出，過去包括前行政院長蘇貞昌在書展買童書給孫姪，以及行政院前發言人丁怡銘向牛肉麵業者道歉，都被抓包用納稅人的錢，等於是納稅人幫他們埋單。所以梁文傑應該也有必要交代，買冰棒的錢是他自己掏腰包呢？還是用納稅人的錢？要搞清楚。

為此梁文傑23日晚間在脆（Threads）發文回應稱，「我要買什麼當然是我自己出錢，要支持農民怎麼可能用政府的特支費？無不無聊？」

據外界估計，梁文傑所允諾要採購的鳳梨釋迦冰棒加上運費等等，總花費為15萬5000元，接近梁文傑所任副主委（政務次長）的月薪。

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