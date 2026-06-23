國民黨首場行動中常會移師台東 鄭麗文將以行動力挺饒慶鈴
台東縣長饒慶鈴近日因海峽論壇及鳳梨釋迦事件受關注，國民黨黨中央所規畫的第一場行動中常會恰巧也是從台東啟動。台東縣黨部表示，中央常務委員會第17次會議明天下午將在台東舉辦，黨主席鄭麗文將到場主持會議，縣長饒慶鈴及縣長提名人、議長吳秀華及鄉鎮長提名人都會出席活動，全力輔選黨籍參選人。
國民黨黨主席鄭麗文結束訪美行程後，正式啟動年底地方選舉輔選作業，陸續前進台灣各縣市舉辦行動中常會，首場行動中常會6月24日在台東登場，邀請台東縣長及鄉鎮長參選人同台造勢、拉抬選情。
台東縣黨部指出，中國國民黨第22屆中央常務委員會第17次會議暨台東縣行動中常會小組長授證會，6月24日下午1時30分將在享溫馨喜宴會館國際廳舉辦，屆時縣長饒慶鈴會上台進行施政重點說明，黨部主委暨下屆台東縣長提名人吳秀華也會發表參選政見說明，全體提名同志一起上台呼口號及合影。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。