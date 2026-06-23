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國民黨首場行動中常會移師台東 鄭麗文將以行動力挺饒慶鈴

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台東近日因鳳梨釋迦事件成為各界關注焦點，縣議會昨日舉辦釋迦品嘗會，國民黨首場行動中常會明天也會從台東啟動。圖／台東縣議會提供
台東近日因鳳梨釋迦事件成為各界關注焦點，縣議會昨日舉辦釋迦品嘗會，國民黨首場行動中常會明天也會從台東啟動。圖／台東縣議會提供

台東縣長饒慶鈴近日因海峽論壇及鳳梨釋迦事件受關注，國民黨黨中央所規畫的第一場行動中常會恰巧也是從台東啟動。台東縣黨部表示，中央常務委員會第17次會議明天下午將在台東舉辦，黨主席鄭麗文將到場主持會議，縣長饒慶鈴及縣長提名人、議長吳秀華及鄉鎮長提名人都會出席活動，全力輔選黨籍參選人。

國民黨黨主席鄭麗文結束訪美行程後，正式啟動年底地方選舉輔選作業，陸續前進台灣各縣市舉辦行動中常會，首場行動中常會6月24日在台東登場，邀請台東縣長及鄉鎮長參選人同台造勢、拉抬選情。

台東縣黨部指出，中國國民黨第22屆中央常務委員會第17次會議暨台東縣行動中常會小組長授證會，6月24日下午1時30分將在享溫馨喜宴會館國際廳舉辦，屆時縣長饒慶鈴會上台進行施政重點說明，黨部主委暨下屆台東縣長提名人吳秀華也會發表參選政見說明，全體提名同志一起上台呼口號及合影。

饒慶鈴 鄭麗文 中常會 2026九合一選舉

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