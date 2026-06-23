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陸委會點名赴陸簽約農團查處 陳駿季：相關團體尚未回覆

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
陳駿季今表示，6月18日有接到陸委會來函，並依函文內容請相關團體說明，目前尚未得到回覆。記者李柏澔／攝影
陳駿季今表示，6月18日有接到陸委會來函，並依函文內容請相關團體說明，目前尚未得到回覆。記者李柏澔／攝影

陸委會日前點名5個農業團體赴對岸海峽論壇簽約，已將由農業部查處，引發農民團體強烈反彈，批政府打壓民間交流。農業部長陳駿季今表示，6月18日有接到陸委會來函，並依函文內容請相關團體說明，目前尚未得到回覆，也再次強調樂見兩岸正常的農業貿易，不希望帶有任何政治目的。

陳駿季今於「漂鳥197-縱谷大地藝術季」記者會受訪表示，針對外界說政府打壓民間交流，必須先釐清，台灣農民和中國大陸的任何正常貿易行為都是樂見其成，但如果涉及相關政治議題，恐怕就會違反「兩岸人民關係條例」規定。

陳駿季強調，如果沒有經過同意不得和對岸政府簽約，農業部希望的是農產貿易穩定、可持續且可預測，不希望農產貿易帶有任何其他目的，否則將對農產貿易結構不利。6月18日就已接到陸委會來函，農業部也依函文要求請相關團體說明，目前還沒有得到回覆，但會了解簽約是否和政治實體合作有關，避免可能會導致後續的風險。

陳駿季 陸委會 農民

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