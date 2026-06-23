陳瑩社群慘遭側翼出征 王鴻薇：民進黨眼裡只有政治

民進黨台東縣長參選人陳瑩昨天邀請陸委會副主委梁文傑一起享用鳳梨釋迦冰棒時，陳瑩說，「少去一次酒店可以買很多」，慘遭綠營側翼出征，對此，國民黨立委王鴻薇表示，民進黨側翼你們的眼裡只有政治、只有選舉、只有抗中保台，根本沒有要照顧台灣的農民。

王鴻薇強調，請民進黨中央出來說一說，陳瑩今天說的有問題嗎？要把她給換掉嗎？陳瑩犯了什麼天條讓青鳥出征成這樣。王鴻薇說，賴清德總統常講如果你做錯的話青鳥就會出來，所以民進黨如果要讓陳瑩退選，那也是民進黨的家務事。

針對梁文傑購買鳳梨釋迦冰棒向農民致歉，王鴻薇表示，如果最後用公帑的話，那是怎樣是要納稅人幫她買埋單嗎？

王鴻薇指出，過去蘇貞昌買童書和丁怡銘買牛肉麵道歉，都是用納稅人的錢幫他們埋單，所以梁文傑有必要去交代，冰棒的錢是誰付的？下禮拜要審陸委會預算，所以請身為陸委會副主委的梁文傑要好好交代清楚。

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