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虧梁文傑「少去酒店可多買釋迦」挨批 陳瑩：大家都很熟啦

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委陳瑩脫口虧陸委會副主委梁文傑「少去一次酒店就可以買很多釋迦」被炎上。記者黃婉婷／攝影
民進黨立委陳瑩脫口虧陸委會副主委梁文傑「少去一次酒店就可以買很多釋迦」被炎上。記者黃婉婷／攝影

陸委會副主委梁文傑稱「鳳梨釋迦台灣人幾乎不吃」引發台東農民不滿，昨日特別同框民進黨立委陳瑩吃鳳梨釋迦冰棒，並允諾要買農產品謝罪，未料陳瑩脫口虧他「少去一次酒店就可以買很多釋迦」被炎上。陳瑩指出，梁文傑已回應800年沒去「那邊」了，她也絕對相信他，強調大家都很熟，就是開個玩笑。

陳瑩今日在立法院受訪指出，希望大家把討論酒店的熱情和精神，拿來買鳳梨釋迦跟相關產品，才能真正解決農民問題，農民也會更開心，並再次感謝梁文傑買了1000支鳳梨釋迦冰棒，給陸委會人員一起享用；由於台北市長蔣萬安曾稱鳳梨釋迦是水果界台積電，她也喊話，「不知道市長接下來要買多少？」

傳出民進黨內認為陳瑩玩笑開過頭，是否就此事跟梁文傑太太、立委林楚茵聯繫？陳瑩緩頰稱，還好啦，大家都很熟，有聯繫後都還OK，因為大家都很熟，就是開個玩笑，講一講沒有什麼事了。媒體追問林楚茵是否覺得不高興，陳瑩回應稱，「她還好啦」。

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陳瑩 梁文傑 台東縣選舉 鳳梨釋迦 農民 民進黨

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