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影／虧梁文傑「少去酒店能買很多鳳梨釋迦」 陳瑩：相信現在沒有再去

攝影中心／ 記者余承翰／台北即時報導
民進黨立委陳瑩（圖）昨邀陸委會副主委梁文傑一同吃鳳梨釋迦冰棒為失言道歉，卻因她虧梁「少去酒店就能買很多」引發另外熱議，陳瑩今天在立法院受訪時表示，謝謝大家這麼熱情討論酒店的事情，若能把這樣熱情拿來買鳳梨釋迦或相關產品，才能真正解決農民的問題。記者余承翰／攝影
民進黨立委陳瑩（圖）昨邀陸委會副主委梁文傑一同吃鳳梨釋迦冰棒為失言道歉，卻因她虧梁「少去酒店就能買很多」引發另外熱議，陳瑩今天在立法院受訪時表示，謝謝大家這麼熱情討論酒店的事情，若能把這樣熱情拿來買鳳梨釋迦或相關產品，才能真正解決農民的問題。記者余承翰／攝影

民進黨立委陳瑩昨邀陸委會副主委梁文傑一同吃鳳梨釋迦冰棒為失言道歉，卻因她虧梁「少去酒店就能買很多」引發另外熱議，陳瑩今天在立法院受訪時表示，梁文傑已回應自己八百年沒去那邊，她相信梁文傑現在都沒有再去了，謝謝大家這麼熱情討論酒店的事情，若能把這樣熱情拿來買鳳梨釋迦或相關產品，才能真正解決農民的問題。

對於少上酒店一說，梁文傑今天一早在Threads上發文回應，自己已經八百年沒去過了。陳瑩表示梁文傑副主委昨天已採購1,000支鳳梨釋迦冰棒給陸委會的同仁享用，並預訂100箱鳳梨釋迦。她想反問將鳳梨釋迦稱作水果界台積電的台北市長蔣萬安，不知道市長要買多少？

民進黨立委陳瑩（圖）昨邀陸委會副主委梁文傑一同吃鳳梨釋迦冰棒為失言道歉，卻因她虧梁「少去酒店就能買很多」引發另外熱議，陳瑩今天在立法院受訪時表示，謝謝大家這麼熱情討論酒店的事情，若能把這樣熱情拿來買鳳梨釋迦或相關產品，才能真正解決農民的問題。記者余承翰／攝影
民進黨立委陳瑩（圖）昨邀陸委會副主委梁文傑一同吃鳳梨釋迦冰棒為失言道歉，卻因她虧梁「少去酒店就能買很多」引發另外熱議，陳瑩今天在立法院受訪時表示，謝謝大家這麼熱情討論酒店的事情，若能把這樣熱情拿來買鳳梨釋迦或相關產品，才能真正解決農民的問題。記者余承翰／攝影

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陳瑩 梁文傑 鳳梨釋迦 台東縣選舉 農民 酒店

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