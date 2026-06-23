梁文傑自清八百年沒去酒店了 莊瑞雄：應該省不少、林楚茵會很開心

鳳梨釋迦風波延燒，甚至燒出「酒店風波」，陸委會副主委梁文傑昨天在Threads發文表示：「放心，我八百年沒去過了。」民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄今天表示，這是昨天陳瑩、梁文傑兩人把話說開，氣氛太嗨才出現的額外插曲，梁文傑也說幾百年沒去了，應該省了不少錢，民進黨立委林楚茵（梁妻）會很開心。

梁文傑日前在記者會上提到「鳳梨釋迦是台灣人幾乎不吃、完全仰中共鼻息的農產品」，此言引發批評。民進黨台東縣長參選人陳瑩昨天邀梁文傑品嚐台東鳳梨釋迦冰棒，梁文傑在現場向農民致歉，陳瑩也虧他「少去一次酒店，就可以買很多釋迦」。

梁文傑今早也在Threads發文並附上本報報導截圖，並說：「放心，我八百年沒去過了。」許多網友也在梁的貼文底下留言：「寧願自己虧自己，梁副真的很大度」、「雖然覺得只是被有心人拿來在字面上刻意做文章，但喜歡梁副的大氣」、「有點狠啊，玩自己的梗」、「真的會被梁副的高度讚死」、「自己玩梗，respect.」

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