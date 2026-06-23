虧梁文傑「少去酒店」 陳瑩遭青鳥出征：嫌票太多嗎？

陸委會副主委梁文傑日前一句「鳳梨釋迦台灣人幾乎不吃、仰中共鼻息」引發爭議，還被民進黨立委陳瑩虧「少去一次酒店就可買很多鳳梨釋迦」；但陳瑩一番話竟引發案外案，不少綠營支持者「青鳥」從昨天開始到Threads、陳瑩臉書出征，還嗆「自以為幽默，嫌票太多嗎？」

梁文傑22日應綠委陳瑩邀請同吃鳳梨釋迦冰，他表示整件事是語言表達的失誤，被陳瑩虧「少去一次酒店就可買很多鳳梨釋迦」。梁文傑當場允諾要買200包共1000支鳳梨釋迦冰棒，年底產季再買100箱作為年節禮品。

綠營上演大和解，但部分支持者並不領情，且反過來批評陳瑩，在網路留言，「鳳梨釋迦這事，我挺梁副，陳大立委真的可以不要多講話」、「這次我們全家挺梁副，陳瑩妳想選縣長，本來很支持，但聽你對梁副講話尖酸刻薄，妳有當選沒當選跟台派無關」、「陳大立委，不要自以為幽默欸？是嫌票太多嗎」、「我們支持陳瑩把鳳梨釋迦賣往全世界」、「認同，自己黨同志為選舉補刀調侃實在不宜」。但也有網友緩頰指出，「兩人出發點都是為了台灣農民」。

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