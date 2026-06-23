快訊

AIT處長谷立言專訪：維持現狀 是兩岸對話的基礎

陽光行動／「四貸同堂」借錢買股賭上身家… 金融泡沫風險飆升

世足賽／梅西再封神！登頂「 進球王」 梅開二度率阿根廷提前晉級

聽新聞
0:00 / 0:00

饒慶鈴大啖鳳梨釋迦 盧秀燕分享三吃法

聯合報／ 記者陳雅玲徐白櫻黃寅萬于甄／連線報導
台東縣長饒慶鈴、議長吳秀華等人昨辦品嘗會，高喊「我是台灣人，我愛吃鳳梨釋迦」。記者尤聰光／攝影
台東縣長饒慶鈴、議長吳秀華等人昨辦品嘗會，高喊「我是台灣人，我愛吃鳳梨釋迦」。記者尤聰光／攝影

陸委會副主委梁文傑指「鳳梨釋迦台灣人幾乎不吃」引發爭議。台東縣長饒慶鈴、議長吳秀華昨天與多名議員、農民舉辦「吃釋迦挺農民」品嘗會，大啖冷凍鳳梨釋迦，以具體行動挺農民。

雲林縣長張麗善聲援饒慶鈴說，地方首長站在第一線守護農民的立場，本就應為農民發聲，爭取更多行銷管道，無論銷往大陸或其他國家，都必須努力去做，農民一定希望所生產的農產品能有好的出路；她批評，「不要坐在辦公室裡吹冷氣、講風涼話」，不能因沒辦法銷往大陸或是用各種方式阻斷銷售後，就反過來說這些釋迦沒人要吃，無法體恤農民，令人無法接受。

台中市長盧秀燕受訪時直說自己愛吃鳳梨釋迦，並分享三種吃法，她說，切片享用最能吃到鳳梨釋迦最原始的香甜，加牛奶打成果汁天然甜度剛剛好，果肉切成小丁拌入優格、撒上堅果則是她喜愛的早餐或輕食，「如果還有更好的吃法，麻煩教我一下」。

台南市長黃偉哲則認為，縣市首長都希望能替農民多爭取訂單，但應避免淪為政治話題或統戰工具。

饒慶鈴 鳳梨 釋迦

延伸閱讀

影／駁斥台灣人不吃之說！饒慶鈴率藍綠議員高呼「我愛吃鳳梨釋迦」

梁文傑說「台灣人幾乎不吃鳳梨釋迦」 盧秀燕舉3種吃法：我喜歡

【重磅快評】抹紅鳳梨釋迦 梁文傑是在說賴清德的力挺錯了？

梁文傑為失言致歉！買千支鳳梨釋迦冰棒謝罪…陳瑩虧：少去一次酒店可以買很多

相關新聞

【專家之眼】鰻魚「完全養殖」的未竟之業

日本鰻因其營養和經濟價值而備受重視，也是亞洲重要的養殖魚種，產業規模達近百億美元。目前養殖日本鰻所需的種苗全靠天然採捕然，但受到氣候、水溫、濫捕、海域汙染、洋流變化等影響，全球鰻苗資源大幅衰退，現在數量只剩1960年代的一成，已經影響到養鰻產業正常發展。

股市大好誇政績 財富差距擴大不能視而不見

台股指數持續改寫紀錄，開戶人數也不斷創高，這一波全民投資熱，出現上班族、甚至學生把投資當「本業」的扭曲現象，也讓「四貸同堂」過度槓桿的問題成為社會關注焦點，立委因此建議政府鎖定用錢賺錢的有錢人開徵「富人稅」，以縮小股市熱引發的財富M型化趨勢。稅制的確會影響民眾的投資行為，但如果政府要透過租稅手段，縮小股市熱造成的財富差距擴大現象，與其耗費資源研議對有錢人開刀，其實只要檢討並修訂現有稅制即可，關鍵在於政府是說說而已，還是真的有心要解決問題。

圖解去年10大死因與10大癌症 中壯年為何想不開

衛福部公布2025年國人10大死因，癌症（惡性腫瘤）連續44年蟬聯榜首。在國人10大癌症中，肺癌則連續22年排名第一。

專訪谷立言：10年前的兩岸相互吸引已不存在

美國在台協會台北辦事處長谷立言一口中文說得超級流利，他2014年出任美國駐成都總領事，2024年出任AIT處長，見證兩岸關係起伏。他觀察，10年前的兩岸相互吸引已不存在，如今大家擔心兩岸會走向衝突，他則期待，在可預見的未來維持現狀，爭取更多契機。

江啟臣會晤谷立言 送台中智造波洛領帶象徵台美情誼

立法院副院長江啟臣22日與美國在台協會（AIT）台北辦事處處長谷立言進行早餐會，就台美關係、國會外交及區域情勢交換意見。

美中穩定 谷立言專訪「美對台政策不變」

美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言在ＡＩＴ台北辦事處接受本報專訪表示，美對台政策不變，軍售沒有暫停。他樂觀看待台美共同發展無人機前景，感謝立法院長韓國瑜在立法院努力達成支持台灣防衛能力的共識；他並透露，將和台中市長盧秀燕共同推動無人機發展。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。