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【重磅快評】少去酒店換釋迦 梁文傑傷害的何止是農民

聯合報／ 主筆室
立委陳瑩邀請陸委會副主委梁文傑品嚐台東鳳梨釋迦雪糕。記者蘇健忠／攝影
立委陳瑩邀請陸委會副主委梁文傑品嚐台東鳳梨釋迦雪糕。記者蘇健忠／攝影

陸委會副主委梁文傑一句「台灣人幾乎不吃鳳梨釋迦」，引發軒然大波；民進黨台東縣長參選人陳瑩今天以其人之道還治其人之身，當面大酸「少去一次酒店就可以買很多釋迦」。梁文傑的失言比「七傷拳」還要傷，既傷農民感情、也傷綠營選情，連政務官的風骨也被打上問號。

陳瑩今天邀請梁文傑品嘗鳳梨釋迦冰棒，梁文傑聲稱要買1千根鳳梨釋迦冰棒「謝罪」，但他表示，整起事件是語言表達失誤，因為一句「台灣人幾乎不吃」，實際上正確表達應該是「吃得很少」，如果有農民或愛吃鳳梨釋迦的朋友聽了不舒服，他在這邊表達歉意；鳳梨釋迦現在還是一個「比較小眾的水果」，他希望鳳梨釋迦跟火龍果一樣，走進台灣人生活，到餐廳、超市、水果攤都買得到。

陳瑩當場糾正說，每顆釋迦都是農民的心血，「你說吃得很少」農民聽了也沒有舒服到哪裡去，很多台東農民問說，為什麼梁不是說「很多釋迦外銷到其他地方，所以台灣沒有太多鳳梨釋迦可以買」；她也刻意吐槽梁文傑，「不知道你今天要買多少，如果副主委少去一次酒店，就可以買很多釋迦」。

梁文傑可能從未料到，一時的口舌之勇竟扯出過去上酒店風波，不只國民黨立委賴士葆公開嗆聲梁文傑，「你去澳門酒店時吃了什麼水果？」連綠營自家人都拿來說嘴，顯示梁文傑上酒店不只曾經「被法院認證」，如今更意外獲得藍綠共識。

2012年總統大選，當時民進黨候選人蔡英文陣營推出「嘸採工水果月曆」，月曆中十月「甜柿」的照片標註「一斤二元」，遠低於當時甜柿零售價，結果被藍營反批果賤傷農、民進黨「柿子挑軟的吃」。蔡英文從一開始表示「遺憾」，風波延燒三、四天才正式「道歉」，讓選情大失分。

梁文傑的釋迦風波幾乎如出一轍，事隔多天他才態度扭捏、心不甘情不願地道歉，各界都看在眼裡，綠營正面臨前立委劉櫂豪的分票危機，如今又出現梁文傑的失言風波，陳瑩在台東的選情勢必首當其衝。

民進黨去年推動大罷免，在台東鎖定國民黨立委黃建賓，農民本來未必有藍綠之分，但部分釋迦農也被捲入政治壓力，農民原本只關心收成與市場，釋迦不是政治水果，農民也不是選戰棋子，但當農業議題被政治化，逼得釋迦農也必須公開或私下表態力挺黃建賓，民進黨最後兵敗如山倒。

為了反制台東縣長饒慶鈴、反制北京，梁文傑可謂得不償失，個人失言事小，但身為主導大陸事務的政務官、發言人，「上酒店」的標籤若從此如影隨形，恐怕不是千根釋迦冰棒就能輕易冰釋。

梁文傑 陳瑩 台灣人 台東

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