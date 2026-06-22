鳳梨釋迦爭議延燒 綠：饒慶鈴應保護農民 而非把風險單押大陸

台東縣長饒慶鈴日前以預錄影片形式出席海峽論壇，並稱是為了推廣鳳梨釋迦。民進黨發言人吳崢指出，饒慶鈴身為縣長應保護農民，而非把風險單押中國；新北市議員林秉宥說，中國每到選舉就狙擊台灣農產品，由於鳳梨釋迦仍依賴中國市場，才成為無限提款機，呼籲民眾看清中國政治目的，別隨認知作戰起舞。

吳崢指出，早在2012年馬英九政府時期，就已經確立「海峽論壇」是大型統戰平台，陸委會的定調一直延續至今沒有改變。吳崢爬梳鳳梨釋迦外銷的前世今生表示，2020年台灣鳳梨釋迦外銷中國達到高峰後，隔年中國突然就找理由禁止，使外銷量雪崩式下滑，政府當時也啟動內銷、外銷、加工「三箭齊發」多方搶救，使鳳梨釋迦在2022年內銷首次超過外銷量。台灣的鳳梨釋迦高度仰賴中國，饒慶鈴身為縣長應該要保護農民，而不是把風險單押中國。

林秉宥表示，每到台灣選舉時，中國就會找台灣農產品來狙擊，而中國的養套殺手法更不僅只針對台灣，韓國、日本農產品也多次被中國偷取品種技術。有太多被中國養套殺的慘痛前例可循，若此時仍執意配合中國，實在太天真。

林秉宥分析，中國想找理由修理台灣時，常對農產品出手，再煽動輿論吸引媒體關注，其中鳳梨釋迦就是指標性的假議題。台灣其他農產品都已經展開轉型，外銷世界各國取得好成績，因為鳳梨釋迦仍仰賴中國市場，才成為中國一次又一次修理台灣的無限提款機。

林秉宥指出，海峽論壇的指導單位就是中共中央台灣工作辦公室，就是明確指示對台的工作項目。台灣有那麼多縣市、那麼多農產品，台灣其他農產品外銷都不需要透過海峽論壇，為什麼只有饒慶鈴為了鳳梨釋迦踩線，配合中共官方政治語言？林秉宥呼籲，大家要看清中國的政治目的，不要隨認知作戰起舞。