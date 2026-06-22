聽新聞
0:00 / 0:00
梁文傑為失言致歉！買千支鳳梨釋迦冰棒謝罪…陳瑩虧：少去一次酒店可以買很多
陸委會副主委梁文傑日前稱「鳳梨釋迦是台灣人幾乎不吃」，引發各界批評。民進黨立委陳瑩今邀梁文傑一同吃從台東空運而來的鳳梨釋迦冰棒，梁文傑表示，他語言表達失誤，正確來說是吃的很少，並為傷害農民的心表達歉意，承諾買1000支鳳梨釋迦冰棒謝罪；陳瑩則吐槽「說吃得少也沒有比較舒服啦」，並虧他少去一次酒店就可以買很多鳳梨釋迦。
陳瑩今邀梁文傑一同品嚐鳳梨釋迦冰棒，陳瑩說，自己要為農民表達抗議，台灣人喜歡吃鳳梨釋迦的人也不少，自己就很愛吃，那些話傷到農民的心，大家聽到都覺得很不爽，所以今天帶冰棒給大家品嚐，也希望梁文傑以具體行動表示歉意。
梁文傑說，他之前說幾乎不吃是語言表達失誤，正確來說的是吃得很少，這兩句話讓人感受不一樣，他要跟農民與愛吃的人表達歉意，但鳳梨釋迦目前還是比較小眾的水果，他希望有天鳳梨釋迦能跟火龍果一樣，走入台灣人的生活，不需要仰賴對岸所謂的善意，如果這次事件引起很多人對鳳梨釋迦興趣而熱銷，也算是好的結果。
陳瑩則當場吐槽，鳳梨釋迦糾每一顆都是農民的心血，說台灣人吃得比較少沒有舒服，應該要說大部分都是外銷所以吃不到，問梁文傑要買多少鳳梨釋迦的冰棒，並虧他「少去一次酒店就可以買很多的釋迦。」梁文傑當場允諾要買200包共1000支鳳梨釋迦冰棒，年底產季再買100箱作為年節禮品。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。