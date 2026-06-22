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梁文傑為失言致歉！買千支鳳梨釋迦冰棒謝罪…陳瑩虧：少去一次酒店可以買很多

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
民進黨立委陳瑩今邀陸委會副主委梁文傑一同吃從台東空運而來的鳳梨釋迦冰棒。記者劉懿萱／攝影
民進黨立委陳瑩今邀陸委會副主委梁文傑一同吃從台東空運而來的鳳梨釋迦冰棒。記者劉懿萱／攝影

陸委會副主委梁文傑日前稱「鳳梨釋迦是台灣人幾乎不吃」，引發各界批評。民進黨立委陳瑩今邀梁文傑一同吃從台東空運而來的鳳梨釋迦冰棒，梁文傑表示，他語言表達失誤，正確來說是吃的很少，並為傷害農民的心表達歉意，承諾買1000支鳳梨釋迦冰棒謝罪；陳瑩則吐槽「說吃得少也沒有比較舒服啦」，並虧他少去一次酒店就可以買很多鳳梨釋迦。

陳瑩今邀梁文傑一同品嚐鳳梨釋迦冰棒，陳瑩說，自己要為農民表達抗議，台灣人喜歡吃鳳梨釋迦的人也不少，自己就很愛吃，那些話傷到農民的心，大家聽到都覺得很不爽，所以今天帶冰棒給大家品嚐，也希望梁文傑以具體行動表示歉意。

梁文傑說，他之前說幾乎不吃是語言表達失誤，正確來說的是吃得很少，這兩句話讓人感受不一樣，他要跟農民與愛吃的人表達歉意，但鳳梨釋迦目前還是比較小眾的水果，他希望有天鳳梨釋迦能跟火龍果一樣，走入台灣人的生活，不需要仰賴對岸所謂的善意，如果這次事件引起很多人對鳳梨釋迦興趣而熱銷，也算是好的結果。

陳瑩則當場吐槽，鳳梨釋迦糾每一顆都是農民的心血，說台灣人吃得比較少沒有舒服，應該要說大部分都是外銷所以吃不到，問梁文傑要買多少鳳梨釋迦的冰棒，並虧他「少去一次酒店就可以買很多的釋迦。」梁文傑當場允諾要買200包共1000支鳳梨釋迦冰棒，年底產季再買100箱作為年節禮品。

民進黨立委陳瑩今邀陸委會副主委梁文傑一同吃從台東空運而來的鳳梨釋迦冰棒。記者劉懿萱／攝影
民進黨立委陳瑩今邀陸委會副主委梁文傑一同吃從台東空運而來的鳳梨釋迦冰棒。記者劉懿萱／攝影

立委陳瑩（左）邀請陸委會副主委梁文傑（右）品嚐台東鳳梨釋迦雪糕，梁文傑日前以「鳳梨釋迦是台灣人幾乎不吃、完全仰中共鼻息的農產品」引發各界批評，梁文傑首度公開致歉，坦承自己是語言表達失誤。記者蘇健忠／攝影
立委陳瑩（左）邀請陸委會副主委梁文傑（右）品嚐台東鳳梨釋迦雪糕，梁文傑日前以「鳳梨釋迦是台灣人幾乎不吃、完全仰中共鼻息的農產品」引發各界批評，梁文傑首度公開致歉，坦承自己是語言表達失誤。記者蘇健忠／攝影

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