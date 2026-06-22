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梁文傑稱台人不吃鳳梨釋迦 張麗善：別在辦公室吹冷氣

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
針對陸委會副主委梁文傑說台灣人幾乎不吃鳳梨釋迦的說法，雲林縣長張麗善表示，不要坐在辦公室裡吹冷氣、講風涼話。記者陳雅玲／攝影
針對陸委會副主委梁文傑說台灣人幾乎不吃鳳梨釋迦的說法，雲林縣長張麗善表示，不要坐在辦公室裡吹冷氣、講風涼話。記者陳雅玲／攝影

日前陸委會副主委梁文傑的「鳳梨釋迦台灣人幾乎不吃」一說，引發爭議。雲林縣長張麗善今表示，不要坐在辦公室裡吹冷氣、講風涼話，不能因為沒有辦法銷往中國大陸，或是用各種方式阻斷銷售之後，就反過來說這些釋迦沒有人要吃。

張麗善今表示，針對台東縣長饒慶齡為為農民發聲，地方首長站在第一線守護農民的立場，本來就應該幫農民發聲，而且要幫農民爭取更多行銷管道，無論是通往中國大陸，或是其他國家，都是我們必須努力去做的，「不要坐在辦公室裡吹冷氣、講風涼話」。

她表示，農民辛辛苦苦栽種農作物，投入了非常多的心血，一定希望自己生產的農產品能夠有好的出路。

張麗善說，一直以來，鳳梨釋迦銷往中國大陸，受到當地消費者的喜愛，台灣民眾也非常喜歡吃鳳梨釋迦，沒有人會種植一種沒有市場的作物，市場越廣，對農民來說就越有保障。因此，不只是國內，海外市場也都應該積極行銷。

不會因為今天種植的是鳳梨釋迦，就說不好吃、沒有人買。我們一定要肯定農民的栽種技術，也要肯定農民的用心。任何一種水果都有它的優點，也都有許多消費者喜愛，不同的人有不同的選擇，她認為鳳梨釋迦也是非常棒的水果。

張麗善說，不能因為要阻斷銷往中國大陸，就講一些傷害農民的話，甚至影響我們農產品本身的形象與品質，造成不必要的損害。應該站在農民的立場，替農民說一些公道話，也要體恤農民栽種的辛苦，不能因為沒有辦法銷往中國大陸，或是用各種方式阻斷銷售之後，就反過來說這些釋迦沒有人要吃。她認為這樣的說法，無法體恤農民，甚至講風涼話，我們都沒有辦法接受。

張麗善 梁文傑 鳳梨釋迦 農民 中國大陸

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