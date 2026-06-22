影／駁斥台灣人不吃之說！饒慶鈴率藍綠議員高呼「我愛吃鳳梨釋迦」

台灣人到底愛不愛吃鳳梨釋迦各有見解，台東縣長饒慶鈴、議長吳秀華今早帶領藍綠議員在鏡頭前開心大啖冷凍鳳梨釋迦，齊聲高喊「多吃釋迦、好事到你家」，以具體行動挺自家農民。吳秀華縣長選舉的競爭對手、民進黨立委陳瑩下午也將邀請陸委會副主委梁文傑到立法院辦公室大啖鳳梨釋迦冰棒。

縣長饒慶鈴以錄影方式參與海峽論壇遭陸委會查處，後續又引發陸委會副主委梁文傑說出「台灣人幾乎不吃鳳梨釋迦」，「仰中共鼻息的農產品」等言論，台東釋迦農民飽受外界壓力。

台東縣議會臨時會今日起展開5天，開幕式後議長吳秀華帶領議員、農民在議事廳舉辦「 吃釋迦挺農民」品嘗會。縣長饒慶鈴到場參與，除拿起手寫板高呼「我愛吃鳳梨釋迦」，也與現場議員及青農代表一起品嘗鳳梨釋迦，吃完後豎起大拇指表達讚賞之意，好不好吃全寫在臉上。

議長吳秀華表示，鳳梨釋迦的產季在冬天，所以今天準備冷凍釋迦舉辦品嘗會，希望藉由活動為辛苦的釋迦農發聲，讓更多民眾認識台東優質農產品；鳳梨釋迦不僅品質優良，更承載在地農民長期投入的心血，期盼透過議會帶頭支持，強化市場信心，進一步拓展銷售通路，提升農民收益。

青農聯誼會台東分會長謝宗憲說，釋迦的維生素是蘋果的八倍、膳食纖維也是蘋果兩倍，他認為台灣人不是不吃釋迦，而是多半不知道如何分辨成熟度、最佳賞味期及保存方式，鳳梨釋迦的營養價值高，可惜台灣市場沒這麼大，希望有更大市場及更多通路行銷釋迦。

民進黨立委陳瑩與台東議長吳秀華爭取下屆台東縣長，在議會舉辦活動後，陳瑩辦公室臨時通知，今天下午2時將邀請陸委會副主委梁文傑到她的辦公室品嘗鳳梨釋迦冰棒。

台東縣長饒慶鈴帶頭吃鳳梨釋迦，吃完後豎起大拇指給評論。記者尤聰光／攝影

台東縣議會以行動支持鳳梨釋迦產業發展，與會人員高喊「我是台灣人，我愛吃鳳梨釋迦」。記者尤聰光／攝影