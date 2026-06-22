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莊瑞雄：現在非鳳梨釋迦產季 吵這議題農民也覺莫名其妙

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨團幹事長莊瑞雄（左）、總召（右）蔡其昌。記者黃婉婷／攝影
民進黨團幹事長莊瑞雄（左）、總召（右）蔡其昌。記者黃婉婷／攝影

台東縣長饒慶鈴日前以預錄影片形式出席海峽論壇，並聲稱是為了推廣「鳳梨釋迦」。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄指出，這都是假議題，鳳梨釋迦產季是從冬天開始到4月份，「現在到海峽論壇也不會賣出任何一顆」，台東多數農民都覺得莫名其妙。

對於陸委會副主委梁文傑稱台灣人幾乎不吃鳳梨釋迦，更指這是仰中共鼻息的農產品。莊瑞雄說，理解這句話讓農民覺得不舒服；地方首長推銷農產品，站在農民立場是用心良苦，但中央政府示警不該對單一市場有過高依賴，也是苦口婆心；中央跟地方可以聯手推廣，但把市場寄託在單一市場，且推銷地是中國海峽論壇，就跑錯地方了。

針對鳳梨釋迦議題，莊瑞雄今天指出，政府對釋迦煞費苦心，無論是台灣芒果、荔枝、石斑魚、鳳梨釋迦等，只要目標放在中國，就常隨著政治經濟或心態有所限制，「今天開放市場，明天可能關閉」而政府自2021年起透過加碼補助、協助技術轉型及建立農產品品牌，開拓海外市場。

莊瑞雄指出，從過去中國對台灣農產品的態度，台灣農業需要思考，如果把主要市場放在單一市場，尤其是中國這種不穩定的市場，本身就是非常大的風險；他提到，馬政府曾定義海峽論壇是統戰平台，如今說是買賣農產品的地方，看在國際社會眼力，是一件不可思議的事。

民進黨立院黨團總召蔡其昌提醒，農產品跟產業發展若集中單一國家都有風險，中國風險更高，這並非危言聳聽，依中國市場運作邏輯，都是跟政治連結在一起，要是跟哪個國家不好、有衝突，就透過經濟手段處理，對日本也是如此。他說，問題核心就是提醒農漁產業，歷史不斷重演，政府能做的是不斷提醒，很多人忘記被禁止的痛。

鳳梨 釋迦 莊瑞雄 饒慶鈴 台東 海峽論壇

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