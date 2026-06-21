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陳吉仲稱台灣農產品已走向全世界 賴士葆反嗆：滿嘴謊言別再瞎騙了
台東縣長饒慶鈴日前以預錄影片方式參與海峽論壇，推廣在地農產品，但遭陸委會移送內政部查處。前農業部部長陳吉仲昨天在臉書上表示，「台灣農產品終能擺脫對有政治、非專業介入的單一市場的依賴，走向全世界。」對此，國民黨立委賴士葆表示，下台還要幫民進黨擦脂抹粉，滿嘴謊言別再瞎騙了。
針對陳吉仲在臉書上說，「台灣愛文芒果以一公斤進60歐元的售價上架巴黎高端百貨。」賴士葆表示，陳吉仲蹭芒果熱度就是向高層邀功，要賴清德總統別忘記他，過去承諾鳳梨釋迦外銷五千噸全部跳票，至今九成五外銷仍依賴中國大陸。
賴士葆說，民進黨政府凡事抗中卻離不開中國大陸，無能替基層農民找出路，若市場真多元，農民何須仰人鼻息？「下台還要幫民進黨擦脂膜粉，滿嘴謊言別再瞎騙了！」
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