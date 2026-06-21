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鳳梨釋迦延燒…沈伯洋稱應幫行銷到無政治前提國家 蔣萬安說話了

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市長蔣萬安今天下午出席國小市長獎畢業生頒獎典禮。記者邱德祥／攝影
北市長蔣萬安今天下午出席國小市長獎畢業生頒獎典禮。記者邱德祥／攝影

民進黨北市長參選人沈伯洋今說，台北是重要農產品行銷中心，鳳梨釋迦聽來雖是台東的事，但也是台北的事，作為台北市長，最重要是能讓台灣水果行銷到「沒有政治前提」的地方。媒體人謝寒冰直言，台北市長行銷農產品？是不是跑錯棚？蔣今受訪說，台東縣長饒慶鈴為農民生計發聲，根本沒有問題。

蔣萬安今天下午幫國小市長獎畢業生頒獎，對於台東縣長饒慶鈴日前以預錄影片方式參與海峽論壇，推廣台東農產品，陸委會揚言查處，副主委梁文傑更稱，鳳梨釋迦在台灣幾乎沒有內銷市場，90％以上都依賴大陸採購。

沈伯洋今天受訪則表示，作為台北市長，最重要是能讓台灣水果行銷到沒有政治前提的地方。媒體今天也問蔣萬安，目前鳳梨釋迦9成都外銷大陸，對於政府協助行銷，依照權責，沈伯洋是否也狠打臉賴清德政府？

蔣萬安今天表示，他昨天已經說得非常清楚，台東縣長饒慶鈴這一次她用錄影談話的方式，而且她是為農民的生計來發聲、爭取訂單，這根本沒有問題，這跟統戰有什麼關係，而且這就是身為地方首長「為所應為」，所以完全無法接受陸委會，要用這樣的理由去來查辦她。

北市長蔣萬安今天下午出席國小市長獎畢業生頒獎典禮。記者邱德祥／攝影
北市長蔣萬安今天下午出席國小市長獎畢業生頒獎典禮。記者邱德祥／攝影

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民進黨北市長參選人沈伯洋今說，台北是重要農產品行銷中心，鳳梨釋迦聽來雖是台東的事，但也是台北的事，作為台北市長，最重要是能讓台灣水果行銷到「沒有政治前提」的地方。媒體人謝寒冰直言，台北市長行銷農產品？是不是跑錯棚？蔣今受訪說，台東縣長饒慶鈴為農民生計發聲，根本沒有問題。

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