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梁文傑稱國人幾乎不吃鳳梨釋迦 前綠委指言過其實 但也別寄望中國

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
民進黨前立委賴坤成。圖／聯合報資料照片
民進黨前立委賴坤成。圖／聯合報資料照片

陸委會副主委梁文傑近日稱鳳梨釋迦「鳳梨釋迦是台灣人幾乎不吃」一說，引爆爭議。民進黨前立委、前台東市長賴坤成今發文指，梁文傑的說法是言過其實，但重點還是在不要太寄望中國善變、夾雜政治算計且忽視中國本身產能已大幅提升、價格偏低的客觀事實。

現職為財團法人農業信用保證基金董事長的賴坤成指出，大張旗鼓開記者會甩鍋中央的台東立委，該去了解其他縣市首長是如何協助在地農漁產品行銷國內外，這幾年到底幫忙推銷多少，提出具體數據來，不要老是用政治語言砲打中央漠視，又要中央出手。

賴坤成說，台灣水果種類之多全球少見，其中鳳梨釋迦是最奇特的，台東又占全台產量95%，全盛期種植面積達四千公頃，其中輸往中國、港澳地區佔出口量的95%，一斤收購價60至70元，甚至更高，一公頃淨收入200萬元比比皆是，也造就了許多千萬級農戶，羨煞了其他作物的農民，利之所趨、農民趨之若鶩，紛紛搶種。

賴坤成表示，但好景不常，中國先在2021年9月尚未進入產期，即片面宣稱檢驗出俗稱「龜神」的介殼蟲，全面禁止台灣鳳梨釋迦進口至中國，當時並未鳳梨釋迦進口至中國，何來檢驗？但中國完全不給任何理由也拒絕與台灣相關單位溝通，鴨霸做法充滿著政治算計。

賴坤成指出，台灣農政單位也馬上啟動調節措施，包括：擴大國內市場，補助冷鏈廠商設備，要求收購來開發冷凍節切、冰淇淋、冰沙等商品，補助業者運費來開發中國以外市場，及至12月進入產期，大概所有的機關、公股銀行、國營事業、部隊、學校及監所等單位都大量採購，當年最熱門的過年禮盒就是鳳梨釋迦，鳳梨釋迦也開始廣泛地進入國內消費市場，並指梁文傑的說法是言過其實。

梁文傑 鳳梨釋迦 賴坤成 民進黨

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