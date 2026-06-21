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影／台東鳳梨釋迦風波未平 柯志恩嗆陸委會「放馬過來」
台東縣長饒慶鈴錄製影片參與海峽論壇行銷水果遭陸委會查處，後續又衍生「台灣人幾乎不吃鳳梨釋迦」發言風波，前立委郭正亮點名謝龍介、柯志恩、蘇清泉恐將成預備犯。國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩表示，陸委會太多意識形態，未把農漁民生計放第一線，若當上市長，會當成現行犯或預備犯，那就放馬過來！
台東縣長饒慶鈴在海峽論壇行銷台東水果遭陸委會點名查辦，台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、立委柯志恩等人都曾發聲力挺。
前立委郭正亮上節目時評論，謝龍介、柯志恩、蘇清泉恐將成預備犯，台北市長蔣萬安則是現行犯，因為他們未來也可能要到中國大陸賣水果。
立委柯志恩今天上午參加彌陀區婦女大會時受訪表示，她覺得陸委會不能有太多意識形態，因為所有縣市首長只有一個目的，就是為農漁民的農產品找更多出路、協助他們賺更多的錢。
柯志恩強調，為政者應該幫農民想辦法，怎會用懲處的方式來限制縣市首長幫農民呢？這樣太多意識形態，未把農漁民生計放在第一線，「若我當上市長，陸委會還用這種方法把我們當成現行犯或預備犯，那就放馬過來」。
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