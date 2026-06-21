【專家之眼】賴政府要辦饒慶鈴 一條龍宣傳有問題

在世人皆知兩岸政策是賴總統說了算的前提下，本該是冷衙門的陸委會，何以經常被人熱議？表面上看，最近是因為想懲處台東縣長饒慶鈴，加上失言風波，才獲得了眾人「關愛」討論。但深層思考，是賴政府過度重視宣傳，卻沒有展示足夠說理與證據能力贏得人民信任之故。

外界可以從同時發生的事看出端倪。陸委會官員17日在立法院備詢前接受媒體採訪時表示，2024年中共發布懲獨22條後，國人赴陸風險提高。除了羅列目前國人赴陸行蹤不明等人數增加數字外，還指出，中共相關單位已經把一貫道跟法輪功列為邪教組織，若按照中共刑法三百條成立的話，至少是三年以上徒刑。

賴政府在宣傳上已經占了不少便宜了。因為人民傳統信任政府、也不知道還有什麼管道可以救人，政府幾乎壟斷資訊管道，再加上失蹤一個人都是大事，使之擁有道德制高點。然而，它有沒有辜負人民信任呢？

兩岸政府困在沒有共識基礎，無法溝通已久，多數台人對此現狀也沒有太多反應，似乎沒有問題？然而，人民就算可以接受政府拿納稅錢宣傳政績，也不代表該忍受政府搞認知戰。

剛好，陸委會官員講話同天也有媒體報導，陸委會委託學界研究「中國強化宗教管控 一貫道成嚴格追捕對象」，就這麼巧，一天內讓外界看到政學媒三方合作的宣傳痕跡。那麼，如此「一條龍宣傳」有什麼觀察點呢？

首先，翻了一下近年陸委會委託研究，發現今年還沒過一半，委託研究裡已完成之研究案就已經達到15篇了。對比前三年全年「才」14篇，外界應會好奇今年為什麼陸委會求知若渴？

尤其在行政院最近頻喊預算沒過無法做事情況下，陸委會是怎麼用錢的？也讓人聯想到之前兩大報接連點出知中者萎縮的憂慮，看到學界對中國研究這麼多產，哪裡有萎縮？至少在資源分配上，證實筆者過去所言：不是補助變少，只是政治資源投入方向不同。

其次，稱一貫道已被中共列為邪教組織的說法是有爭議的。應該是被歸類在「會道門」。台灣相關政學人士應知道此事，因為皆引用過「中國反邪教網」，在該網的邪教組織名錄裡並無一貫道。既有學界作品號稱研究，應該有其嚴謹性。

第三，「中共刑法三百條成立的話，至少是三年以上徒刑」這句話也有問題。一條龍宣傳似乎是參考了大陸刑法2015年前的版本？如果根據2015年修訂的刑法第三百條，其中加了「情節較輕的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權利，並處或者單處罰金」。由實際案例來看，2025年也確實有被中共列為邪教組織的台籍夫妻信徒遭中共抓捕，妻子被判處有期徒刑一年六個月。

最後，國人赴陸行蹤不明，有很多可能，例如經商不順、躲債等，要中共查到不難，而如果有因為犯刑案被公檢法機關拘留，過去兩岸關係好時，多數可以即時透過「兩岸共打機制」知道人的下落，只是兩岸現在問題就是官方不通，兩邊都有責任。尤有意思的是，賴政府一方面稱有台人失蹤，可是每次談到大陸台人司法案件時，就都說有掌握，似乎暗示了賴政府只因當事人家屬才知道若干訊息。

把話題回到饒慶鈴案，也似乎反映出賴政府沒有足夠說理與證據能力。相關爭議點在統戰定義與效果認定問題。15日賴政府「熟稔中共統戰」官員在特定媒體放話稱饒涉及配合中共統戰，後續會交由主管機關農業部查處。

搞笑的是官員「熟稔中共統戰」卻不了解自家作業，陸委會後來是交給內政部調查。而相關官員提到的事實及對統戰的了解，也未必比一般民眾深入多少。換句話說，似乎只是先設定要懲罰結論，再看怎麼圓罷了。所謂的調查，恐怕查不了什麼。如果缺乏具說服力統戰見解或證據就開罰，綠營在台東以後更不好選了。

針對台人在大陸失蹤問題，人民應該自力救濟：為了滿足家屬所需，應該建議中共開通台灣家屬查找失蹤人口機制；此外，不管是哪一黨的政府，都希望別對人民搞認知戰，就算要搞，也麻煩認真一點，別處處留下破綻。