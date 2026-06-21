觀察站／梁文傑失言成豬隊友 自家人怕傷選情

陸委會副主委梁文傑回覆各式兩岸議題以伶牙俐齒著稱，但這回踢到了鐵板，他將銷往中國大陸的鳳梨釋迦形容為「台灣人幾乎不吃」、「完全要仰中共鼻息的農產品」引爆爭議，更可能影響到釋迦重鎮台東年底縣市長選情。

梁文傑失言風波主要有兩層政治影響，首先是民進黨抹紅又一樁，且讓人見識到原來不只人，連農產品也會被抹紅，尤其賴清德總統擔任副總統時，曾親赴台東力挺鳳梨釋迦，更向農民承諾絕不會讓他們孤單；兩相對照，不禁讓人想問，當年說愛吃鳳梨釋迦的賴清德，難道不是台灣人嗎？

民進黨執政十年，面對問題時，最擅長的似乎不是解決問題，而是解決提出問題的人，過去說要照顧農民，如今卻是官員一句話，就讓農民成為被檢討的對象。

如果鳳梨釋迦不該賣到大陸，那政府要農民種什麼？如果不能走大陸市場，那政府又幫農民開拓哪些穩定市場？如果連過去政府鼓勵發展的農產品，如今都能被貼上政治標籤，那農民未來到底該相信誰？

第二個層面是更現實的選戰影響，民進黨這次推出原住民背景的立委陳瑩出戰台東縣長，被認為有機會補足綠營在台東最欠缺的原住民選票，雖然整體選情仍待打拚，但已是黨內認為，是機會最好的一次台東縣長選戰；在此情況下，無怪乎陳瑩顧不得同屬綠營情面，也跳出來對梁文傑部分言語表達不認同，就怕自家「豬隊友」誤傷選情。

農民要的其實很簡單，就是辛苦種出來的作物有人買、賣得出去、養得起一家大小。不要選前說「絕不讓農民孤單」，選後卻讓農民獨自承擔市場風險，甚至連種什麼、賣給誰，都還得擔心會不會踩到陸委會紅線；政治可以有立場，但農民的生計，不應該成為政治攻防下的犧牲品。