表態挺農 陳瑩大啖鳳梨釋迦冰棒

陸委會副主委梁文傑的「鳳梨釋迦是台灣人幾乎不吃」一說，引爆爭議。梁文傑連兩天澄清，指遭斷章取義，他的原意要凸顯國內消費量不足，不得已依賴中國大陸市場，也讓對岸有了政治工具可以利用。鳳梨釋迦產地、民進黨台東縣長參選人陳瑩昨偕同黨立委莊瑞雄大啖鳳梨釋迦冰棒，力挺在地農產品，並指相關言論讓農民感到受傷和委屈，莊瑞雄說，官員若有不精確的發言，該檢討就要檢討。

梁文傑十八日在陸委會例行記者會說，台灣人幾乎不吃鳳梨釋迦，幾乎沒有內銷市場，可以說是完全要仰中共鼻息的農產品，「如果讓農民長期被對岸綁架，連帶綁架政府，不是長久之計」。

台東立委黃建賓和議長吳秀華昨偕青農開記者會，強調鳳梨釋迦歷經數十年努力才建立品牌，不要以政治角度看待農產品，「我們只想把水果賣出去」。

陳瑩表示，台東鳳梨釋迦具備高度市場競爭力與發展潛力，不應受到否定或誤解；而農民就是想把水果種好、順利銷售、照顧家庭。

陳瑩跟莊瑞雄昨參訪冷鏈加工廠，品嘗鳳梨釋迦冰棒，「清涼順口、幾乎和新鮮水果一樣」，他們指出，現在不是產季，相關討論在海峽論壇期間被放大，恐已失焦；實際凸顯台灣農產過度依賴單一市場的結構性問題。

農業部昨天聲明，鳳梨釋迦產業的問題就是中國大陸標準的「養套殺」，讓國內鳳梨釋迦產業承受很大風險，農業部將持續引導鳳梨釋迦多元加工、調整產業結構、開拓新興市場，減少高度依賴不確定性市場。

梁文傑除了在前晚於社群平台回應黃建賓，強調「都是為了農民好，只是著眼點不同」，昨天又再發文表示，他的初衷是擔心農民落入養套殺的陷阱，若藉此能讓大家意識到問題所在，願意多買多吃，減少對外依賴，那也是好事一件，「我個人被罵算不了什麼」。

台北市長蔣萬安昨聲援台東說，自己非常喜歡吃的鳳梨釋迦可說是「水果界台積電」，梁文傑的說法令人匪夷所思。他同時呼籲對岸，進口台灣農產品應建立合理檢疫稅率等穩定永續制度性作法，不要讓台灣農民無辜受害。

蔣萬安表示，陸委會用這種政治肅殺的手段來欺負打壓台灣農業縣，年底就用選票告訴陸委會和民進黨，「我們拒絕、也絕不接受用政治手段來傷害台灣農民」。

針對綠營稱屏東愛文芒果成功打入法國市場，傳單顆售價最高達一一八○元，不少人質疑「屏東愛文芒果賣到法國，台東鳳梨釋迦卻不行？」台東縣長饒慶鈴說，「沒人幫台東釋迦跟法國談關稅，關稅貿易談判是中央權責，應該要問為什麼只幫屏東縣政府談」。