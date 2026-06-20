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國人幾乎不吃？鳳梨釋迦挨酸仰賴中共鼻息 農業部：標準「養套殺」

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
陸委會副主委梁文傑稱台灣人幾乎不吃「鳳梨釋迦」，其為仰賴中共鼻息的農產品，引發台東農民與地方政府反彈。聯合報系資料照
陸委會副主委梁文傑稱台灣人幾乎不吃「鳳梨釋迦」，其為仰賴中共鼻息的農產品，引發台東農民與地方政府反彈。聯合報系資料照

陸委會副主委梁文傑稱台灣人幾乎不吃「鳳梨釋迦」，其為仰賴中共鼻息的農產品，引發台東農民與地方政府反彈，盼勿讓政治力傷害釋迦產業、打壓正常農業交流。農業部今聲明，鳳梨釋迦產業的問題，就是中國大陸標準的「養套殺」，讓國內鳳梨釋迦產業承受很大風險，農業部將持續引導鳳梨釋迦多元加工、調整產業結構、開拓新興市場，減少高度依賴不確定性市場。

農業部表示，中國大陸自2021年9月20日起以介殼蟲為由，不符合國際規範片面暫停進口我國鳳梨釋迦，農業部除與地方政府、出口業者與農民共同強化介殼蟲等病蟲害防治措施，也透過開發加工產品、引導拓銷多元外銷市場等策略，改善鳳梨釋迦產業鏈。此外，我方也持續透過「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平台，要求與中方進行科學與技術性對話，爭取恢復貿易，但始終未獲得正面回應。

農業部表示，中方後於2023年6月20日單方面宣布恢復鳳梨釋迦輸入，但僅限部分地區，且未提供完整新檢疫規範，看似釋出部分善意，卻又在2024年9月25日起恢復鳳梨釋迦進口關稅20%，再加上增值稅9%，大幅增加銷中貿易成本。而且，農業部雖透過出口同意文件管制鳳梨釋迦枝條等種苗出口，但中國大陸近年持續擴大鳳梨釋迦的種植面積，讓國內鳳梨釋迦產業備受考驗。

農業部指，鳳梨釋迦產業的問題，就是中國大陸標準的「養套殺」過程，先是釋出大量購買善意，鼓勵我農民種植，而後又無預警單方面出口限制，接著又在沒有明確規範下恢復部分地區的進口，然又在不與我方溝通下，課徵高額關稅，讓產業面對巨大的不穩定性，農民也承受很大的風險。

農業部重申，農業永續發展及農民穩定收益是政府施政最大的原則，農業部會持續引導鳳梨釋迦產業朝向多元加工（製冷凍果丁、果泥及酒品等），也將調整產業結構，並引導業者開拓高端新興市場，減少高度依賴充滿不確定性市場的風險。

鳳梨釋迦 中國大陸 農業部 陸委會 梁文傑 中共

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陸委會副主委梁文傑近日的一番高論，讓人們深刻見識到，原來不只人，連農產品也會被抹紅。他將銷往中國大陸的鳳梨釋迦形容為「台灣人幾乎不吃」、「完全要仰中共鼻息的農產品」。這番言論引爆爭議，尤其對照賴清德總統擔任副總統時，曾親赴台東果園力挺鳳梨釋迦，公開稱讚其美味，並號召企業以實際採購支持農民。二者的強烈反差令人錯愕，更暴露執政黨在農業議題上，意識形態凌駕於產業現實之上的矛盾。

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