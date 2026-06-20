【重磅快評】抹紅鳳梨釋迦 梁文傑是在說賴清德的力挺錯了？

陸委會副主委梁文傑近日的一番高論，讓人們深刻見識到，原來不只人，連農產品也會被抹紅。他將銷往中國大陸的鳳梨釋迦形容為「台灣人幾乎不吃」、「完全要仰中共鼻息的農產品」。這番言論引爆爭議，尤其對照賴清德總統擔任副總統時，曾親赴台東果園力挺鳳梨釋迦，公開稱讚其美味，並號召企業以實際採購支持農民。二者的強烈反差令人錯愕，更暴露執政黨在農業議題上，意識形態凌駕於產業現實之上的矛盾。

鳳梨釋迦因其嬌貴特性，對冷鏈與運輸條件要求極高，超過九成產量外銷中國大陸，但這不是農民的政治選擇，而是市場條件與產業發展形塑的結果。且根據台東縣副縣長王志輝澄清，其實鳳梨釋迦的內銷量大於外銷量，國人每年吃超過一萬噸的鳳梨釋迦。就算梁文傑可能自己不愛吃，憑什麼一竿子打翻一船人，說「台灣人幾乎不吃」？

當農民為了生計在果園裡揮汗如雨時，梁副主委坐在冷氣房裡，用一句「仰人鼻息」就輕易抹煞農民的努力。請問陸委會，除了對農民的市場選擇加以批判之外，政府這幾年究竟開拓了多少足以填補市場缺口的替代通路？農委會前主委陳吉仲說過要以「國家隊」的方式幫鳳梨釋迦開拓大陸以外的市場，但即使政府推動市場多元化、發展加工與冷鏈建設，分散到新加坡等新興市場，迄今比重極低，仍難取代龐大的中國市場需求。何況台灣農產品想打入外國市場，就必須對等開放對方農產品進入，這是中央政府層級的談判，都不是容易的事。

現在陸委會不樂見鳳梨釋迦銷陸，難道農民只能配合執政黨的政治敘事，種什麼及賣什麼農產品，都要先經核准？按照梁文傑的邏輯，似乎該請陸委會盡速公布一份「政治正確農產品清單」，讓農民依此耕種：凡是清單內的，才是台灣人該吃、政府樂見出口的；清單外的，則視為依賴特定市場、甚至帶有政治原罪的作物，千萬種不得。

陸委會此番不但點名台東縣長饒慶鈴赴海峽論壇推介農產品的行為，更要求農業部配合查處參與論壇促銷活動的五個農業團體。官方未優先聚焦如何協助農民拓展市場，反而先對正常的農產交流貼上政治標籤，該為農民說話的農業部卻不發一語，令農民心寒。

執政者將正常的農產品貿易全面政治化，除了製造寒蟬效應、羞辱基層農民之外，對解決台灣農業長期存在的結構性問題毫無助益。賴總統當年公開力挺鳳梨釋迦，說「不會讓農民孤單」；今天在陸委會的論述框架下，竟成不合時宜的往事。若執政者連面對同一項農產品都無法維持政策一致性與論述邏輯，又憑什麼高談闊論所謂的「守護台灣」。

農產品本身沒有顏色，只有品質好壞與市場供需。政府若有心照顧農業，就應回歸專業治理：提升技術、完善冷鏈、積極開拓多元市場，而不是把鳳梨釋迦當成政治攻防的消耗品。當官員忙著抹紅一顆釋迦時，別忘了，這不僅是一項貿易商品，更是一戶戶農家全年的生計。