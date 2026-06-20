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陸委會點名赴大陸簽約農團查處 國民黨團：停止打壓正常農業交流

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
陸委會。圖／聯合報資料照
陸委會。圖／聯合報資料照

台東縣長饒慶鈴以預錄影片方式參與海峽論壇，陸委會表示要查處外，也點名5個到對岸中國大陸簽約的農業團體，交由農業部調查。國民黨立院黨團今表示，賴政府的辦事效率高，都用在對付自己人，請停止對民間正常農業交流的打壓，把手從農民的生計上拿開，別讓意識形態扼殺了台灣農業的生路。

國民黨團表示，近期海峽論壇落幕，陸方宣布採購台東鳳梨釋迦、花蓮文旦等農產品，這本是中南部農友苦盼已久的及時雨。然而，陸委會卻直接點名5家赴陸簽約的農會與農業團體，並交由農業部進行查處。農民辛苦拚外銷，等來的不是中央的協助，而是國安單位的關切與調查，讓基層農民怒吼根本是「白色恐怖再現」。

國民黨團表示，賴政府的辦事效率真的很高，只不過都用在對付自己人。當農產品滯銷、農民血本無歸時，中央神隱裝死，兩手一攤幫不上忙；現在農民不願坐以待斃，憑藉自身努力找到買家、拚出生計，居然要被當成犯人來審查？不禁想問，自己找活路什麼時候變成了「綁架政府」？好大的官威。

國民黨團表示，地方父母官不忍農民心血泡湯，四處奔走牽線。饒慶鈴積極幫忙賣貨，替農民在絕境中找活路。陸委會的高官們不但不感謝地方政府補了中央的破網，還在冷氣房裡說風涼話，狂酸農民跟縣長「綁架政府」。

國民黨團質疑，到底是誰綁架誰？是農民綁架了政府，還是這個無能的政府早就「放生」了農民？農民要的只是一口飯吃，不是被當成政治鬥爭的假想敵。請停止對民間正常農業交流的打壓，把手從農民的生計上拿開，別讓意識形態扼殺了台灣農業的生路。

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影／饒慶鈴推廣農產遭查辦 蔣萬安：年底用選票拒絕民進黨

台北市長蔣萬安今天前往台北市議會與黨籍議員候選人合體造勢拍攝形象照，針對陸委會為了台東鳳梨釋迦槓上縣長饒慶鈴，台北市長蔣萬安上午聲援饒慶鈴，表示鳳梨釋迦是水果界的「台積電」，沒有任何一個國家可以像台灣生產的一樣好吃，無法接受陸委會用這樣的理由查辦饒慶鈴，用政治肅殺的手段打壓台灣農業縣，年底就用選票告訴陸委會，拒絕傷害台灣農民。

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針對近日鳳梨釋迦產業再度成為討論焦點，台東立委黃建賓今天偕同議長吳秀華及多位返鄉青農舉行記者會，呼籲中央政府正視農民實際需求，在開拓新市場的同時，也應穩定既有市場，避免農民生計受到衝擊。與會農民則強調，鳳梨釋迦產業歷經數十年努力才建立今天的成果，希望外界不要以政治角度看待農產品，讓農民能安心種植、穩定生活。

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