陸委會點名赴大陸簽約農團查處 國民黨團：停止打壓正常農業交流

台東縣長饒慶鈴以預錄影片方式參與海峽論壇，陸委會表示要查處外，也點名5個到對岸中國大陸簽約的農業團體，交由農業部調查。國民黨立院黨團今表示，賴政府的辦事效率高，都用在對付自己人，請停止對民間正常農業交流的打壓，把手從農民的生計上拿開，別讓意識形態扼殺了台灣農業的生路。

國民黨團表示，近期海峽論壇落幕，陸方宣布採購台東鳳梨釋迦、花蓮文旦等農產品，這本是中南部農友苦盼已久的及時雨。然而，陸委會卻直接點名5家赴陸簽約的農會與農業團體，並交由農業部進行查處。農民辛苦拚外銷，等來的不是中央的協助，而是國安單位的關切與調查，讓基層農民怒吼根本是「白色恐怖再現」。

國民黨團表示，賴政府的辦事效率真的很高，只不過都用在對付自己人。當農產品滯銷、農民血本無歸時，中央神隱裝死，兩手一攤幫不上忙；現在農民不願坐以待斃，憑藉自身努力找到買家、拚出生計，居然要被當成犯人來審查？不禁想問，自己找活路什麼時候變成了「綁架政府」？好大的官威。

國民黨團表示，地方父母官不忍農民心血泡湯，四處奔走牽線。饒慶鈴積極幫忙賣貨，替農民在絕境中找活路。陸委會的高官們不但不感謝地方政府補了中央的破網，還在冷氣房裡說風涼話，狂酸農民跟縣長「綁架政府」。

國民黨團質疑，到底是誰綁架誰？是農民綁架了政府，還是這個無能的政府早就「放生」了農民？農民要的只是一口飯吃，不是被當成政治鬥爭的假想敵。請停止對民間正常農業交流的打壓，把手從農民的生計上拿開，別讓意識形態扼殺了台灣農業的生路。