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影／饒慶鈴推廣農產遭查辦 蔣萬安：年底用選票拒絕民進黨

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
台北市長蔣萬安（前排中）上午到台北市議會，與黨籍議員候選人合體造勢拍攝形象照。記者曾學仁／攝影
台北市長蔣萬安（前排中）上午到台北市議會，與黨籍議員候選人合體造勢拍攝形象照。記者曾學仁／攝影

台北市長蔣萬安今天前往台北市議會與黨籍議員候選人合體造勢拍攝形象照，針對陸委會為了台東鳳梨釋迦槓上縣長饒慶鈴，台北市長蔣萬安上午聲援饒慶鈴，表示鳳梨釋迦是水果界的「台積電」，沒有任何一個國家可以像台灣生產的一樣好吃，無法接受陸委會用這樣的理由查辦饒慶鈴，用政治肅殺的手段打壓台灣農業縣，年底就用選票告訴陸委會，拒絕傷害台灣農民。

台北市長蔣萬安今天陪同國民黨市議員參選人一同合體造勢拍攝形象照，表示聽到陸委會說台灣人不吃鳳梨釋迦覺得匪夷所思，賴清德總統都說喜歡吃，因為鳳梨釋迦是台東特產，也是銷往大陸重要的農產品，這次她用錄影談話的方式在海峽論壇為農民爭取銷往中國大陸的訂單，自己沒有去，也是為農民生計發聲，這跟統戰有什麼關係？這不只沒有問題也是地方首長為所應為，所以他完全無法接受陸委會用這樣的理由查辦饒縣長。

蔣萬安強調對於這次陸委會查辦饒縣長的責任，是罔顧台灣農民的生計，看到陸委會要針對另外五個農業團體簽約調查，包括南投、花蓮縣的農業團體，如果陸委會要用這種政治肅殺的手段來欺負打壓台灣農業縣，年底就用選票告訴陸委會、民進黨，拒絕也不接受用政治手段傷害台灣農民。

台北市長蔣萬安（前排中）上午前往台北市議會，與黨籍議員候選人合體造勢拍攝形象照。記者曾學仁／攝影
台北市長蔣萬安（前排中）上午前往台北市議會，與黨籍議員候選人合體造勢拍攝形象照。記者曾學仁／攝影

針對陸委會為了台東鳳梨釋迦槓上縣長饒慶鈴，台北市長蔣萬安（中）上午聲援饒慶鈴，表示無法接受陸委會用這樣的理由查辦饒慶鈴，用政治肅殺的手段打壓台灣農業縣。記者曾學仁／攝影
針對陸委會為了台東鳳梨釋迦槓上縣長饒慶鈴，台北市長蔣萬安（中）上午聲援饒慶鈴，表示無法接受陸委會用這樣的理由查辦饒慶鈴，用政治肅殺的手段打壓台灣農業縣。記者曾學仁／攝影

饒慶鈴 蔣萬安 鳳梨釋迦 2026九合一選舉 台東縣選舉

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