梁文傑稱台人不吃鳳梨釋迦 沈伯洋喊「水果都愛吃」盼外銷無政治前提

台東縣長饒慶鈴以預錄影片方式參與海峽論壇，推廣台東農產品，陸委會揚言查處，副主委梁文傑更說出台灣人幾乎不吃鳳梨釋迦引發爭議。民進黨台北市長參選人沈伯洋緩頰表示，水果他都很愛吃，但這次陸委會所強調政治風險問題，台北市作為水果重要行銷地之一，他認為有義務幫助全台灣農民將水果行銷到沒有政治前提的國家。

梁文傑日前聲稱，海峽論壇是大型統戰平台，台灣人幾乎不吃鳳梨釋迦，因為甜度高、要切片、非常大顆，小家庭可能吃3次都吃不完，幾乎沒有內銷市場，百分之90幾的產量依賴大陸採購，可以說是完全要仰中共鼻息的農產品。

沈伯洋今天早上到景美集應廟參拜被問到該話題時表示，陸委會所提到是政治風險，農產品不單單只有台東，農民該如何應對這些風險，這是全台灣的事情，台北市是水果重要的行銷地之一，如果他當台北市長，他認為有義務將全台灣農民水果行銷到各國家，「沒有政治前提的國家」。