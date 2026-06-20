梁文傑指台灣人不吃鳳梨釋迦 蔣萬安怒轟：以政治肅殺手段欺負農業縣

陸委會副主委梁文傑指台灣人幾乎不吃「鳳梨釋迦」，且是完全仰賴中共鼻息的農產品，台北市長蔣萬安上午受訪，怒轟陸委會以政治肅殺的手段，欺負打壓台灣農業縣，年底就用選票告訴陸委會、告訴民進黨，拒絕也絕不接受用政治手段來傷害台灣農民。

蔣萬安上午與北市黨籍市議員參選人合體造勢，拍攝形象照，蔣萬安說，自己非常喜歡吃台東的鳳梨釋迦，而且一直認為台灣的鳳梨釋迦是「水果界台積電」，全世界沒有任何一個國家可以像台灣的鳳梨釋迦，生產的這麼好吃又特別，所以聽到梁文傑說台灣人不吃鳳梨釋迦，他覺得匪夷所思，「賴總統都說他很喜歡吃台東鳳梨釋迦」。

蔣萬安說，今天他要為台東縣長饒慶鈴抱不平，因為鳳梨釋迦是台東特產，也是銷往大陸的重要農產品，這次饒慶齡以錄影談話方式在海峽論壇，為農民爭取鳳梨釋迦銷往大陸的訂單，也是為農民生計發聲，這是跟統戰有什麼關係？而且這不只沒有問題，也是身為地方首長為所應為。

蔣萬安指出，他完全無法接受陸委會用這樣的理由去查辦饒慶齡的責任，同時也要呼籲對岸，對於進口台灣農產品應該要建立穩定永續制度性做法，包含合理檢疫稅率，不要讓台灣農民成為無辜受害者。

蔣萬安說，對於這次陸委會要查辦饒慶鈴的責任，他認為是罔顧台灣農民的生計，且看到陸委會說還說要針對另外5農業團體在海峽論壇簽約調查，包含南投縣農會、花蓮縣農會，以及另外在屏東雲林的農業團體，他認為如果陸委會要用這種政治肅殺的手段來欺負打壓台灣農業縣，年底就用選票告訴陸委會告訴民進黨，「我們拒絕、也絕不接受用政治手段來傷害台灣農民」。