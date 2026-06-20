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梁文傑指台灣人不吃鳳梨釋迦 蔣萬安怒轟：以政治肅殺手段欺負農業縣

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午與北市黨籍市議員參選人合體造勢拍攝形象照受訪。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午與北市黨籍市議員參選人合體造勢拍攝形象照受訪。記者楊正海／攝影

陸委會副主委梁文傑指台灣人幾乎不吃「鳳梨釋迦」，且是完全仰賴中共鼻息的農產品，台北市長蔣萬安上午受訪，怒轟陸委會以政治肅殺的手段，欺負打壓台灣農業縣，年底就用選票告訴陸委會、告訴民進黨，拒絕也絕不接受用政治手段來傷害台灣農民。

蔣萬安上午與北市黨籍市議員參選人合體造勢，拍攝形象照，蔣萬安說，自己非常喜歡吃台東的鳳梨釋迦，而且一直認為台灣的鳳梨釋迦是「水果界台積電」，全世界沒有任何一個國家可以像台灣的鳳梨釋迦，生產的這麼好吃又特別，所以聽到梁文傑說台灣人不吃鳳梨釋迦，他覺得匪夷所思，「賴總統都說他很喜歡吃台東鳳梨釋迦」。

蔣萬安說，今天他要為台東縣長饒慶鈴抱不平，因為鳳梨釋迦是台東特產，也是銷往大陸的重要農產品，這次饒慶齡以錄影談話方式在海峽論壇，為農民爭取鳳梨釋迦銷往大陸的訂單，也是為農民生計發聲，這是跟統戰有什麼關係？而且這不只沒有問題，也是身為地方首長為所應為。

蔣萬安指出，他完全無法接受陸委會用這樣的理由去查辦饒慶齡的責任，同時也要呼籲對岸，對於進口台灣農產品應該要建立穩定永續制度性做法，包含合理檢疫稅率，不要讓台灣農民成為無辜受害者。

蔣萬安說，對於這次陸委會要查辦饒慶鈴的責任，他認為是罔顧台灣農民的生計，且看到陸委會說還說要針對另外5農業團體在海峽論壇簽約調查，包含南投縣農會、花蓮縣農會，以及另外在屏東雲林的農業團體，他認為如果陸委會要用這種政治肅殺的手段來欺負打壓台灣農業縣，年底就用選票告訴陸委會告訴民進黨，「我們拒絕、也絕不接受用政治手段來傷害台灣農民」。

梁文傑 蔣萬安 鳳梨釋迦 饒慶齡

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