「我們只想把水果賣出去」台東青農齊發聲 盼別讓政治傷害釋迦產業

針對近日鳳梨釋迦產業再度成為討論焦點，台東立委黃建賓今天偕同議長吳秀華及多位返鄉青農舉行記者會，呼籲中央政府正視農民實際需求，在開拓新市場的同時，也應穩定既有市場，避免農民生計受到衝擊。與會農民則強調，鳳梨釋迦產業歷經數十年努力才建立今天的成果，希望外界不要以政治角度看待農產品，讓農民能安心種植、穩定生活。

黃建賓表示，台東產業結構相對單純，主要仰賴觀光與農業，其中農業更是許多家庭賴以維生的重要基礎。他指出，一棵果樹從種植到穩定收成往往需要3至4年時間，期間還要面對病蟲害防治、氣候變遷及市場波動等挑戰，並非外界認為的「改種就好」那麼簡單。

黃建賓呼籲政府多站在農民立場思考問題，持續投入資源照顧農民，並兌現不讓農民孤單的承諾。他表示，台東釋迦沒有藍綠之分，希望各界共同為產業努力，讓優質農產品持續發展。

吳秀華表示，鳳梨釋迦是台東最具代表性的農產品之一，背後承載的是無數農民家庭的心血與希望。她認為，任何談論產業的發言都應該建立在對農民的尊重之上，不能輕忽基層農民多年來的努力。她也呼籲中央以實際行動支持農業發展，協助農民拓展市場，讓優質農產品被更多人看見。

返鄉青農表示，農民也期待市場多元化發展，不希望將所有雞蛋放在同一個籃子裡，但現階段仍需要穩定的銷售管道支撐產業發展。他認為，台東鳳梨釋迦在品質與栽培技術上已具備世界級競爭力，希望中央政府未來能持續拓展更多海外市場。

另一名返鄉青農則表示，社會上仍有不少人對鳳梨釋迦存在誤解，例如認為過甜或口感單一，但實際上鳳梨釋迦與傳統釋迦風味各有特色，希望透過持續推廣，讓更多消費者認識這項代表台東的重要農產品。近年來鳳梨釋迦已從單純鮮果延伸出冰品、甜點、氣泡飲等多元商品，市場接受度逐步提升。

也有名青農則直言，農民最在意的其實不是產品賣到哪裡，而是能否順利銷售。他認為，農民多年來努力轉型與開拓市場，不應因政治爭議而被否定。他表示，許多釋迦農家庭數十年來靠著種植釋迦養家活口、栽培下一代，希望政府在討論相關議題時，能優先考量農民權益與產業發展。