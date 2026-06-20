梁文傑稱鳳梨釋迦仰中共鼻息 事隔一天要選台東縣長的陳瑩發聲了

陸委會副主委梁文傑日前有關鳳梨釋迦產業的相關發言，引發台東鳳梨釋迦農民反彈與討論，民進黨台東縣長參選人、立委陳瑩今天表示，許多農民朋友對相關言論感到受傷與委屈，她希望替台東農民說句公道話，也呼籲社會各界以更多同理心看待農民的處境。

陳瑩指出，鳳梨釋迦是台東農民一代又一代努力發展的重要產業，每一顆果實背後都是農民整年的辛勞與期待。台東鳳梨釋迦品質優異，具備高度市場競爭力與發展潛力，不應受到否定或誤解。而農民最單純的願望就是把水果種好、順利銷售、照顧家庭。

陳瑩表示，她相信梁文傑的原意，是提醒台灣農產品過度依賴單一市場所帶來的風險。事實上，過去鳳梨、鳳梨釋迦、蓮霧及石斑魚等案例都顯示，一旦市場過度集中，當政策或政治因素發生變化時，受衝擊最深的往往是第一線農民。

陳瑩說，近期相關討論確實讓部分農民感到受傷，社會各界都應展現更多理解與同理心，農民不是冷冰冰的統計數字，也不應成為政治辯論中的工具，而是一個個需要被支持與照顧的家庭。

陳瑩表示，目前台東鳳梨釋迦面臨的真正挑戰，是中國仍對台灣鳳梨釋迦課徵高達29%的關稅；同時，中國近年持續擴大種植面積、提升栽培技術，當其自產鳳梨釋迦的品質與產量逐漸穩定，而台灣農民仍面臨高關稅門檻時，未來競爭壓力勢必持續增加。

陳瑩指出，去不去海峽論壇、錄不錄宣傳影片，都不是問題的核心，只要產業持續依賴單一市場，即使投入再多資源拓展中國市場，農民仍將面臨高度的不確定性與風險，如果有人認為鳳梨釋迦除了中國市場之外別無出路，才是真正低估台灣農業的實力，也忽略了台東農民的努力與潛力。