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梁文傑稱鳳梨釋迦仰中共鼻息 賴士葆嗆：你到澳門酒店吃什麼水果

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
陸委會副主委梁文傑6月18日回應關於海峽論壇相關提問。圖／聯合報資料照
陸委會副主委梁文傑6月18日回應關於海峽論壇相關提問。圖／聯合報資料照

台東縣長饒慶鈴以預錄影片方式參與海峽論壇，推廣台東農產品，陸委會揚言查處，陸委會副主委梁文傑甚至表示，「台灣人幾乎不吃鳳梨釋迦，是仰賴中共鼻息的農產品」。國民黨立委賴士葆今表示，梁文傑去澳門酒店時吃了什麼水果，跟大家說一下？

梁文傑日前表示，海峽論壇是大型統戰平台，台灣人幾乎不吃鳳梨釋迦，因為甜度高、要切片、非常大顆，小家庭可能吃3次都吃不完，幾乎沒有內銷市場，百分之90幾的產量依賴大陸採購，可以說是完全要仰中共鼻息的農產品。

梁文傑的言論引發台東當地農民反彈，台東選出的國民黨立委黃建賓說，5年前賴清德總統以副總統身分到台東關心農民，公開表示很喜歡吃鳳梨釋迦，更向農民喊「絕不會讓農民孤單」。陸委會官員卻說鳳梨釋迦是「台灣人不吃、完全仰中共鼻息的農產品」，賴清德總統當初說愛吃，難道他不是台灣人嗎？政府對農民的承諾，難道只有選舉時才算數？

賴士葆今表示，農委會現在放話連去大陸簽約的民間團體都要查處，梁文傑甚至鬼扯台灣不吃鳳梨釋迦，言下之意是要這些農民把樹砍了，種民主價值高、可跪謝民進黨大恩德的作物才可以？

賴士葆反嗆梁文傑，「台灣人不吃鳳梨釋迦，要不你梁文傑去澳門酒店的時候吃了什麼水果跟大家說一下？」

2011年，梁文傑被指與鄭文燦一同接受澳門博弈大亨陳盈助招待，同遊澳門喝花酒，兩人均否認此事。

梁文傑 中共 鳳梨釋迦 饒慶鈴 賴士葆

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