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陸委會稱國人不吃鳳梨釋迦…立委：賴總統曾說愛吃 台東縣府：抹殺農民心血

聯合報／ 記者徐白櫻／台東報導
台東釋迦栽種面積廣達5千多公頃，議長吳秀華（中）認為，政府的責任是幫農民找市場、找訂單，而不是替自己的兩岸政策找理由。圖／取自吳秀華臉書
台東釋迦栽種面積廣達5千多公頃，議長吳秀華（中）認為，政府的責任是幫農民找市場、找訂單，而不是替自己的兩岸政策找理由。圖／取自吳秀華臉書

陸委會副主委梁文傑稱鳳梨釋迦「台灣人幾乎不吃」、是「仰賴中共鼻息的農產品」，引發台東農民與地方政府反彈。縣府表示，國人每年消費量超過一萬公噸，並非完全沒有內銷市場。農業界則指，政府若要降低對單一市場依賴，應提出替代方案，而非用言論傷害農民。

梁文傑前天指台灣人幾乎不吃鳳梨釋迦，一席話引爆台東人怒火。台東縣議長吳秀華昨在臉書表示，政府的責任是幫農民找市場、找訂單，不是替自己的兩岸政策找理由，農民一整年頂著烈日、冒著風雨，用心栽培鳳梨釋迦，官員一句話就抹殺農民汗水與心血，「梁文傑的說法會讓農民覺得很無奈、也很受傷」。

立委黃建賓表示，五年前賴清德總統還是副總統時，公開表示很喜歡吃鳳梨釋迦，稱「絕不會讓農民孤單」。陸委會官員卻說鳳梨釋迦「台灣人不吃」，那賴總統當初說愛吃，難道他不是台灣人嗎？政府對農民的承諾，難道只有選舉時才算數？政府的責任，不應是替農民貼標籤。

台東縣副縣長王志輝指鳳梨釋迦九成五出口至中國大陸，讓外界誤以為鳳梨釋迦幾乎全出口，實際台東年產量達兩萬公噸，國人每年消費量超過一萬公噸，「農業部的長官們，趕快出來說話吧」。

台東縣農業處長許家豪表示，農民不是只想把鳳梨釋迦賣到中國大陸，而是「只能賣到中國大陸」。政府雖鼓勵市場多元化，但日本、南韓及越南等市場仍無法出口，新加坡、中東等管道收購量合計不到百公噸，占外銷量不到百分之一，鳳梨釋迦若無法外銷，不僅恐造成價格崩盤，更將波及全台水果產業。

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