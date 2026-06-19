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梁文傑指台灣人幾乎不吃鳳梨釋迦？ 李明賢：嘴賤傷農
陸委會副主委梁文傑指台灣人幾乎不吃「鳳梨釋迦」，且是完全仰賴中共鼻息的農產品，台北市議員李明賢指出，台東當地果農大嘆「對果農很傷」，也實在很憤慨，過去只有聽過天災或農產品盛產「果賤傷農」，政務官鬼扯蛋上演「嘴賤傷農」，還是頭一遭。
李明賢指出，先不提賴清德過去曾稱「自己很喜歡吃鳳梨釋迦」，更喊出「絕不會讓農民孤單」；他在台北市議會，也曾在民進黨議員辦公室品嚐鳳梨釋迦，梁文傑在記者會公開胡扯台灣人不吃鳳梨釋迦，就是睜眼說瞎話。
他說，以農業部數據，全台鳳梨釋迦台東是唯一主產區，面積約2454公頃、年產量約1萬2761公噸，外銷占6成。農業部針對外銷提供運費補助，境外銷量已增加約887噸；同時推動國內通路、企業團購及加工，補助加工費用，鼓勵果品製成麵、果泥、果餡、冰品、果酒等多元產品。
李明賢表示，換言之，根據農業部資料，鳳梨釋迦外銷數據約六成，其他四成留在國內銷售或加工，鬼扯什麼「台灣人不吃？」梁文傑一席考中保台的鬼扯蛋，真不要傷到鳳梨釋迦的價格。
李明賢說，他是屏東鄉下出身，家裡也務農，很清楚什麼是農產品大出導致價格崩落的「果賤傷農」，也有天災如颱風來襲造成農損，這次是出自一個政務官「嘴賤傷農」，還是破天荒第一次看到。
他說，過去台東農損，不僅台東縣長饒慶齡、國民黨立委黃建賓積極協助農民找出路，包括綠營的立委莊瑞雄、陳瑩也不斷協調中央幫農民包括透過加工等機制，讓價格有更多保障。一個政務官「嘴賤傷農」，堪比颱風、天災影響，民進黨敗票仔真是無所不在，農民真是問天無語。
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