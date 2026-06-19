台灣人不吃鳳梨釋迦讓台東人怒了 副縣長反駁：國人年吃1萬公噸

陸委會副主委梁文傑提及「台灣人幾乎不吃鳳梨釋迦」、「仰賴中共鼻息的農產品」引爆台東人怒火。台東縣副縣長王志輝表示，鳳梨釋迦95%出口至中國大陸，讓外界誤以為鳳梨釋迦幾乎全出口，實際上內銷量大於外銷量，國人每年吃的鳳梨釋迦數量超過1萬公噸；農業部官員要出來幫農民講話。

台東釋迦栽種面積逾5千公頃，其中鳳梨釋迦面積逾2千公頃、年產量可達2萬公噸。縣府農業處長許家豪提及，他從2000年、一年幾百公噸的外銷量開始輔導農民，直到2016年全年鳳梨釋迦外銷量達1萬公噸，其中中國大陸占95%以上。

「不是只想賣到中國大陸，是只能賣到中國大陸！」許家豪強調，鳳梨釋迦的農友不是傻子，也不希望雞蛋放在同一個籃子裡，但政府有提供其他的籃子給農民選擇嗎？日本、韓國不能去，連愛吃鳳梨釋迦的越南也不能出口。

許家豪強調，政府叫農民不要仰賴中國大陸市場，然而新加坡、中東等多元管道加起來的收購量不到100公噸，占外銷量的1％都不到。若鳳梨釋迦沒辦法外銷，不只台東鳳梨釋迦價格崩盤，也會排擠同產季的其他水果，若量大價跌，受傷的不會只是鳳梨釋迦果農，而是全台灣所有種植水果的農友。

副縣長王志輝也開砲說，大家看到鳳梨釋迦出口95%到中國大陸，誤以為大部份的鳳梨釋迦都是出口，其實鳳梨釋迦的內銷量大於外銷量，鳳梨釋迦產量最高到2萬噸以上，因此國人每年吃的鳳梨釋迦量是超過1萬噸。

王志輝說，陸委會針對饒慶鈴縣長以影片參與廈門論壇有意見，但居然說「台灣人是不吃鳳梨釋迦的」，這句話對台東農民及台灣喜歡鳳梨釋迦消費者不公平。此外，之前農委會和現在的農業部每年都在國內協助行銷鳳梨釋迦，不管是否外銷中國大陸，陸委會絕不能打擊鳳梨釋迦的內銷，「農業部的長官們，趕快出來說話吧！」