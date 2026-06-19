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台灣人不吃鳳梨釋迦引反彈 地方抱怨「這個說法讓農民很受傷」

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台東釋迦栽種面積廣達5千多公頃，議長吳秀華（中）認為，政府的責任是幫農民找市場、找訂單，而不是替自己的兩岸政策找理由。圖／取自吳秀華臉書
台東釋迦栽種面積廣達5千多公頃，議長吳秀華（中）認為，政府的責任是幫農民找市場、找訂單，而不是替自己的兩岸政策找理由。圖／取自吳秀華臉書

台東縣長饒慶鈴以預錄影片方式參與海峽論壇餘波盪漾，陸委會副主委梁文傑昨說「台灣人幾乎不吃鳳梨釋迦，是仰賴中共鼻息的農產品」。台東立委黃建賓質疑，政府對農民的承諾，難道只有選舉時才算數？議長吳秀華說，此說法讓農民感到無奈且很受傷，政府的責任是幫農民找市場、找訂單，而非替自己的兩岸政策找理由。

陸委會副主委兼發言人梁文傑昨在記者會重申海峽論壇是大型統戰平台，台灣人幾乎不吃鳳梨釋迦，因為甜度高、要切片、非常大顆，小家庭可能吃三次都吃不完，幾乎沒有內銷市場，百分之90幾的產量依賴大陸採購，可以說是完全要仰中共鼻息的農產品。

台東縣議長吳秀華今在臉書抱怨，農民只是專心種、想要養家活口，如果新的市場還無法完全承接原有需求，政府是不是更應該務實面對問題？政府的責任是幫農民找市場、找訂單，而不是替自己的兩岸政策找理由。

「梁文傑的說法會讓農民覺得很無奈、也很受傷！」吳秀華說，農民一整年頂著烈日、冒著風雨，辛苦栽培農作物，每粒鳳梨釋迦都是農民用心栽培而來，官員一句話就完全抹煞及否認了農民的汗水與心血，未能顧及農民的感受；饒縣長透過各種機會行銷，出發點都是很單純，就是要替農民找出路，如果政府關心應該拿出更好的作為，而不是用一句話來否定一切。

立委黃建賓表示，5年前擔賴清德總統以副總統身分到台東關心農民，公開表示他很喜歡吃鳳梨釋迦，更向農民喊「絕不會讓農民孤單」。陸委會官員卻說鳳梨釋迦是「台灣人不吃、完全仰中共鼻息的農產品」，賴清德總統當初說愛吃，難道他不是台灣人嗎？政府對農民的承諾，難道只有選舉時才算數？

黃建賓強調，政府如果認為中國市場風險太高，就應該提出具體替代方案，而不是站在台北講風涼話。農民靠天吃飯已經夠辛苦，不應再承受政治口水的傷害；政府的責任，是幫農民找市場，而不是替農民貼標籤；農民需要的是訂單，不是標籤；需要的是出路，不是口號。

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