陸委會要農業部查處地方5大農業團體 江啟臣發聲：應以人民生計為主

針對台東縣長饒慶鈴日前以預錄影片方式參加大陸「海峽論壇」，遭陸委會查處一事；更點名五大台灣農業團體赴對岸簽約將由農業部調查，立法院副院長江啟臣今天出席大甲端午傳統活動時，意有所指地嚴正強調，「民為貴，社稷次之，君為輕」，所有為政者與政府，都應該以人民的生計為最優先考量。

基於兩岸民間交流再度引發中央與地方的政治攻防，陸委會更點名五大台灣農業團體赴對岸簽約農業採購，要求農業部調查一事，由於此舉引發農民團體強烈反彈，痛批政府打壓民間交流、簡直是「白色恐怖再現」。

對此，立法院副院長江啟臣今天到鐵砧山出席「取午時水」活動時指出，面對近期兩岸農特產品銷路與民間交流遭中央機關祭出法辦恫嚇，地方基層焦慮感蔓延，有感而發的說，「民為貴，社稷次之，君為輕，我們所有為政者、政府都應該以人民的生計為主。」

江啟臣表示，端午節是趨吉避凶的節慶活動，今天與大批慕名而來的海線鄉親前來參加「2026大甲鐵砧山劍井取午時水活動」，一同體驗汲取極陽名泉、端午立蛋等傳統習俗外，最特別的傳統就是吃粽子、划龍舟，以及旁邊充滿樂趣的立蛋活動，但其中最具有歷史祈福意義的，莫過於現場民眾大排長龍，領到手中這瓶珍貴的「午時水」。

「端午的午時是全年中陽氣最旺的時候！」江啟臣指出，在民間傳統習俗中，午時水具有驅病、辟邪、轉運等強大功能，大甲鐵砧山頂上的「劍井」是一口極具傳奇歷史的古井，相傳明末清初延平郡王鄭成功來台時，在此地率軍面臨困境，用他的隨身寶劍往地上一插，隨即湧出了甘洌的泉水，這口古井數百年來泉水不枯。

江啟臣強調，在這個充滿正能量的節日裡，邀請全台民眾一起來取用大甲鐵砧山上的純陽聖水，除祈求地方風調雨順，更期盼在當前社會與政經局勢劇烈變動的挑戰下，透過名泉的加持，讓所有辛苦打拼的台灣基層老百姓都能夠「轉運發大財、人旺財旺什麼都旺！」

立法院副院長江啟臣今天出席大甲端午傳統活動時，，一同體驗汲取劍井極陽名泉、端午立蛋等傳統習俗。記者黑中亮／攝影

現場民眾大排長龍，終於領到手中這瓶珍貴的「午時水」。記者黑中亮／攝影

立法院副院長江啟臣今天出席大甲端午傳統活動時，，一同體驗汲取劍井極陽名泉、端午立蛋等傳統習俗。記者黑中亮／攝影