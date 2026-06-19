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鳳梨釋迦引討論 農民：最大問題是中國課29%稅

中央社／ 台東縣19日電

台東縣長饒慶鈴以預錄影片方式參加海峽論壇爭取釋迦市場遭查處，釋迦問題引發地方討論。不過有農民表示，這些討論沒意義，最主要問題是中國課台灣農產品29%稅。

饒慶鈴以預錄影片方式參加海峽論壇，陸委會表示請主管機關內政部進行了解與查處。內政部17日表示，預錄影片是否涉及台灣地區與大陸地區人民關係條例第33條之1的「合作行為」，後續將依陸委會來函及行政程序法相關規定，辦理行政調查。

台東釋迦合作社理事主席王志偉告訴中央社記者，現在的「吵吵鬧鬧」對鳳梨釋迦沒什麼影響了，因為「已經很慘了，起不了作用，沒有好的作用，也沒有不好的作用，對釋迦來講都沒影響」。

他說，釋迦銷中國最大問題是中國課29%稅（20%關稅加上9%增值稅），「取消關稅才是最重大問題」，饒慶鈴不管是親身去中國露臉還是錄影參加，都沒什麼意義，「只是增加饒慶鈴個人的知名度」。

饒慶鈴日前表示，預錄影片方式參加海峽論壇是為了讓台東釋迦輸入中國。針對此議題在中央和地方發酵，饒慶鈴今天接受中央社訪問時不願再發表意見，僅表示「只要對農民有幫助的事，我們都願意去努力」。

民進黨籍立法委員陳瑩表示，對於這次海峽論壇相關討論，她的立場是「農民不應該成為政治角力下的犧牲者」。她肯定饒慶鈴長期以來為台東農業發展所付出的努力，對農民來說，最重要的事情很簡單，「就是辛苦種出來的農產品能夠賣得出去、賣得好價錢，讓家庭有穩定收入」。

她同時也尊重中央政府依法行政的立場，「海峽論壇」長期以來涉及兩岸政治議題，中央有其法規與政策考量，這些討論不應簡化成地方與中央的對立，更不應讓農民被迫站在政治衝突的第一線。

前台東市長賴坤成表示，海峽論壇結束後國台辦宣佈會加強鳳梨釋迦、石斑、文旦柚、茶葉等台灣農特產品至中國行銷，其實不管饒慶鈴有沒有去，「中國劇本早已定稿」，就像其他同列開放的項目產地，地方首長不論藍綠都未在海峽論壇進行期間有特別動作，「還不是照開放，饒慶鈴只是配合演出，營造中國希望的鏡頭而已」。

立法院副院長江啟臣今天出席「2026大甲鐵砧山劍井取午時水」活動受訪時表示，「民為貴，社稷次之，君為輕」，所有為政者、政府都應該以人民的生計為主。

國民黨籍立委黃建賓表示，陸委會副主委梁文傑表示「鳳梨釋迦是台灣人幾乎不吃、完全仰中共鼻息的農產品」，這樣的說法不僅傷害台東農民，更讓人不禁感嘆。

黃建賓說，鳳梨釋迦不是憑空冒出來的作物，而是經過農業改良、在台東落地生根，由農業部輔導、農民投入心血與成本，一步一步建立起來的重要經濟作物。「如今，官員一句話，就否定過去數十年的努力，讓農民情何以堪」。

國民黨籍台東縣議會議長吳秀華表示，鳳梨釋迦95%外銷，並不是因為「台灣人不吃」，而是因為產品特性與市場條件使然。鳳梨釋迦較適合冷鏈運輸及外銷市場需求，而大目釋迦保存期限短、不耐長途運輸，外銷本來就較為困難。這是產業現實，不是一句話就能簡單帶過。

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