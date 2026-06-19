梁文傑指鳳梨釋迦仰中共鼻息 黃建賓嘆：賴總統曾喊「不讓農民孤單」

陸委會副主委梁文傑日前表示「鳳梨釋迦是台灣人幾乎不吃、完全仰中共鼻息的農產品」。台東選出的國民黨立委黃建賓今日表示，這樣的說法不僅傷害台東農民，更讓人不禁感嘆：「昨暝山盟海誓，現在醒來歹勢。」

黃建賓指出，5年前因為鳳梨釋迦外銷中國受阻，當時擔任副總統的賴清德總統特別到台東關心農民，還公開表示自己很喜歡吃鳳梨釋迦，並強調過去許多品質最好的鳳梨釋迦外銷中國，如今剛好讓台灣民眾也能吃到優質水果，更向農民喊出「絕不會讓農民孤單」。

黃建賓質疑，如今民進黨執政已經十年，陸委會官員卻說鳳梨釋迦是「台灣人不吃、完全仰中共鼻息的農產品」，請問賴清德當初說愛吃，難道賴清德不是台灣人嗎？政府對農民的承諾，難道只有選舉時才算數？

黃建賓表示，鳳梨釋迦不是憑空冒出來的作物，而是經過農業改良、在台東落地生根，由農業部輔導、農民投入心血與成本，一步一步建立起來的重要經濟作物。如今，官員一句話，就否定過去數十年的努力，讓農民情何以堪？

黃建賓直言，民進黨政府執政十年，遇到問題不是解決問題，而是「解決提出問題的人」。台東農民只是想把辛苦種出來的水果賣出去，卻被貼上「仰中」、「舔中」的標籤，這對農民極不公平。

黃建賓強調，市場在哪裡，就應該努力把產品賣出去。政府如果認為中國市場風險太高，就應該提出具體替代方案，而不是站在台北講風涼話。這幾年，台東縣政府積極拓展香港、日本等市場，中央更應該協助農民分散風險，而不是否定現有市場。

黃建賓最後呼籲民進黨政府，請明白告訴農民：「你要我們種什麼？要幫我們賣到哪個國家？」不要讓台東農民連種個農產品，都還要擔心會不會踩到「陸委會紅線」。

黃建賓強調，農民靠天吃飯已經夠辛苦，不應再承受政治口水的傷害。政府的責任，是幫農民找市場，而不是替農民貼標籤；農民需要的是訂單，不是標籤；需要的是出路，不是口號。