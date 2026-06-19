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梁文傑指鳳梨釋迦仰中共鼻息 黃建賓嘆：賴總統曾喊「不讓農民孤單」

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委黃建賓。圖／黃建賓辦公室
國民黨立委黃建賓。圖／黃建賓辦公室

陸委會副主委梁文傑日前表示「鳳梨釋迦是台灣人幾乎不吃、完全仰中共鼻息的農產品」。台東選出的國民黨立委黃建賓今日表示，這樣的說法不僅傷害台東農民，更讓人不禁感嘆：「昨暝山盟海誓，現在醒來歹勢。」

黃建賓指出，5年前因為鳳梨釋迦外銷中國受阻，當時擔任副總統的賴清德總統特別到台東關心農民，還公開表示自己很喜歡吃鳳梨釋迦，並強調過去許多品質最好的鳳梨釋迦外銷中國，如今剛好讓台灣民眾也能吃到優質水果，更向農民喊出「絕不會讓農民孤單」。

黃建賓質疑，如今民進黨執政已經十年，陸委會官員卻說鳳梨釋迦是「台灣人不吃、完全仰中共鼻息的農產品」，請問賴清德當初說愛吃，難道賴清德不是台灣人嗎？政府對農民的承諾，難道只有選舉時才算數？

黃建賓表示，鳳梨釋迦不是憑空冒出來的作物，而是經過農業改良、在台東落地生根，由農業部輔導、農民投入心血與成本，一步一步建立起來的重要經濟作物。如今，官員一句話，就否定過去數十年的努力，讓農民情何以堪？

黃建賓直言，民進黨政府執政十年，遇到問題不是解決問題，而是「解決提出問題的人」。台東農民只是想把辛苦種出來的水果賣出去，卻被貼上「仰中」、「舔中」的標籤，這對農民極不公平。

黃建賓強調，市場在哪裡，就應該努力把產品賣出去。政府如果認為中國市場風險太高，就應該提出具體替代方案，而不是站在台北講風涼話。這幾年，台東縣政府積極拓展香港、日本等市場，中央更應該協助農民分散風險，而不是否定現有市場。

黃建賓最後呼籲民進黨政府，請明白告訴農民：「你要我們種什麼？要幫我們賣到哪個國家？」不要讓台東農民連種個農產品，都還要擔心會不會踩到「陸委會紅線」。

黃建賓強調，農民靠天吃飯已經夠辛苦，不應再承受政治口水的傷害。政府的責任，是幫農民找市場，而不是替農民貼標籤；農民需要的是訂單，不是標籤；需要的是出路，不是口號。

鳳梨釋迦 黃建賓 梁文傑

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看問題／農民被綁在抗中戰車…與陸交流都觸法 政治肅殺莫此為甚

「廣撒網，多斂魚」已成賴政府對付海峽論壇的處理模式，凡跟海峽論壇沾到邊的，可能都會課以兩岸條例的「與對岸任何形式的合作行為」查處，除饒慶鈴的視訊致詞，五組農業團體恐也難避免。

饒慶鈴：協助農產市場更多元 勿讓農民擔風險

台東縣長饒慶鈴以預錄影片參加大陸海峽論壇遭查處，陸委會主委邱垂正又放話與大陸簽約的團體將被調查。饒慶鈴說，「農民不分藍綠，市場也不分藍綠」，中央與地方應共同思考如何協助農產品走向更多元市場，而不是讓農民在政策不確定性中承受壓力與焦慮，相關制度若有疑義應透過正常程序釐清，而非讓第一線農民承擔風險。

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海峽論壇爭議延燒，陸委會副主委梁文傑昨表示，海峽論壇二○一二年起即被定調為中共統戰平台，政府的大陸政策不該分中央還是地方，饒慶鈴縣長親自去是配合，用視訊也是配合，「饒縣長幫農民爭取是立意良善，但如果讓農民長期被對岸綁架，連帶綁架政府，不是長久之計」。

指赴中簽約…陸委會點名5農團查處 農友怒批白色恐怖

陸委會昨點名五農業團體赴對岸海峽論壇簽約，將由農業部查處，引發農民團體強烈反彈，批政府打壓民間交流，是「白色恐怖再現」。遭點名的南投縣農會總幹事曾明瑞說，兩岸農業交流不涉及政治，卻連國安會都來電詢問細節，備感無奈；花蓮縣農會表示，此行為農民爭取文旦柚銷陸放寬限制，農民要的只是生計。

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