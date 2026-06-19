快訊

成人直播主圓山花博辦「感謝祭」當眾露點 任粉絲摸胸遭法辦

世足賽／南韓0：1不敵墨西哥 主帥：還有一場沒必要垂頭喪氣

瑞士證實美伊談判喊卡！范斯取消行程 傳與黎巴嫩停火生變有關

聽新聞
0:00 / 0:00

陸委會查處5農團 盧秀燕狠酸賴總統還想跟習近平喝珍奶

聯合報／ 記者黃于凡魯永明／嘉義即時報導
台中市長盧秀燕今天到嘉義市力挺民眾黨嘉義市長參選人張啓楷。記者魯永明／攝影
台中市長盧秀燕今天到嘉義市力挺民眾黨嘉義市長參選人張啓楷。記者魯永明／攝影

台中市長盧秀燕今天到嘉義市力挺「藍白合」嘉義市長參選人張啓楷。針對近期有農會參加兩岸海峽論壇恐遭農業部查處，盧秀燕說，賴總統一邊說想和習近平喝珍珠奶茶，一邊查辦赴陸交流民眾及農會，不曉得標準何在，難道陸委會也要偵辦賴總統嗎？

針對海峽論壇有5個農會恐被農業部查處。盧秀燕表示，賴總統前不久參加外媒記者會時，提到希望與大陸互相合作交流，並和習近平一起喝珍珠奶茶，但目前台灣有些民眾、農會到大陸參加海峽論壇，赴陸交流就要受到陸委會偵辦，難道陸委會要偵辦賴總統嗎？

盧秀燕也說，如果有不同標準的話，只准州官放火，不許百姓點燈，讓人覺得有點奇怪，她不曉得賴總統會不會面臨陸委會偵辦，她認為大家應思考一下兩岸之間的政策，賴總統自己說要跟習近平喝珍珠奶茶，卻不准人民參加兩岸交流，不曉得標準何在。

另針對無人機條例，盧秀燕表示，她一向支持無人機產業，是繼半導體及晶片後下一座護國神山，國家及地方政府都應高度重視，發展產業時制定條例很重要，無人機條例勢在必行，國民黨應該要有自己的版本，甚至立委也可提出不同版本，透過朝野協商集思廣益，推出最佳條例。

盧秀燕 陸委會 海峽

延伸閱讀

指赴中簽約…陸委會點名5農團查處 農友怒批白色恐怖

遭點名赴大陸簽約？南投縣農會總幹事：根本沒簽採購合約

饒慶鈴稱為農民請命 梁文傑：對岸綁架農民、連帶綁架政府非長久之計

開拓大陸市場也有錯？ 羅智強批陸委會：經費被砍光剛好

相關新聞

陸委會要農業部查處地方5大農業團體 江啟臣發聲：應以人民生計為主

針對台東縣長饒慶鈴日前以預錄影片方式參加大陸「海峽論壇」，遭陸委會查處一事；更點名五大台灣農業團體赴對岸簽約將由農業部調查，立法院副院長江啟臣今天出席大甲端午傳統活動時，意有所指地嚴正強調，「民為貴，社稷次之，君為輕」，所有為政者與政府，都應該以人民的生計為最優先考量。

梁文傑指鳳梨釋迦仰中共鼻息 黃建賓嘆：賴總統曾喊「不讓農民孤單」

陸委會副主委梁文傑日前表示「鳳梨釋迦是台灣人幾乎不吃、完全仰中共鼻息的農產品」。台東選出的國民黨立委黃建賓今日表示，這樣的說法不僅傷害台東農民，更讓人不禁感嘆：「昨暝山盟海誓，現在醒來歹勢。」

看問題／農民被綁在抗中戰車…與陸交流都觸法 政治肅殺莫此為甚

「廣撒網，多斂魚」已成賴政府對付海峽論壇的處理模式，凡跟海峽論壇沾到邊的，可能都會課以兩岸條例的「與對岸任何形式的合作行為」查處，除饒慶鈴的視訊致詞，五組農業團體恐也難避免。

饒慶鈴：協助農產市場更多元 勿讓農民擔風險

台東縣長饒慶鈴以預錄影片參加大陸海峽論壇遭查處，陸委會主委邱垂正又放話與大陸簽約的團體將被調查。饒慶鈴說，「農民不分藍綠，市場也不分藍綠」，中央與地方應共同思考如何協助農產品走向更多元市場，而不是讓農民在政策不確定性中承受壓力與焦慮，相關制度若有疑義應透過正常程序釐清，而非讓第一線農民承擔風險。

梁文傑：對岸綁架農民 連帶綁架政府

海峽論壇爭議延燒，陸委會副主委梁文傑昨表示，海峽論壇二○一二年起即被定調為中共統戰平台，政府的大陸政策不該分中央還是地方，饒慶鈴縣長親自去是配合，用視訊也是配合，「饒縣長幫農民爭取是立意良善，但如果讓農民長期被對岸綁架，連帶綁架政府，不是長久之計」。

指赴中簽約…陸委會點名5農團查處 農友怒批白色恐怖

陸委會昨點名五農業團體赴對岸海峽論壇簽約，將由農業部查處，引發農民團體強烈反彈，批政府打壓民間交流，是「白色恐怖再現」。遭點名的南投縣農會總幹事曾明瑞說，兩岸農業交流不涉及政治，卻連國安會都來電詢問細節，備感無奈；花蓮縣農會表示，此行為農民爭取文旦柚銷陸放寬限制，農民要的只是生計。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。